Calendario SEP 2025: fechas de vacaciones de Navidad diciembre 2025-enero 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el calendario escolar 2025-2026 que el último día de actividades para estudiantes de educación básica será el 19 de diciembre de 2025. Con esta fecha, el receso invernal comenzará formalmente el lunes 22 de diciembre, periodo que forma parte de los descansos oficiales previstos para el ciclo vigente.

El calendario aplica a escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La programación mantiene la estructura de 185 días lectivos establecida por la SEP, con periodos designados para evaluaciones, sesiones de consejo técnico y recesos oficiales.

Duración del receso y fechas previstas de regreso a clases

El periodo vacacional de diciembre abarca las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. De acuerdo con la planificación escolar, el regreso a clases se llevará a cabo durante la segunda semana de enero de 2026. El cierre del descanso está previsto entre el 9 y el 12 de enero, dependiendo de la organización interna de las escuelas y de la programación de actividades académicas y administrativas que cada plantel realiza al inicio del año.

En algunos casos, los planteles programan talleres intensivos y sesiones de trabajo docente previas al retorno de los estudiantes. Por ello, aunque el calendario establece el margen oficial para el fin del receso, la reincorporación de alumnos puede ajustarse entre esas fechas sin modificar la disposición general del ciclo.

Posibles variaciones estatales por condiciones climáticas

En los estados donde se registran temperaturas más bajas durante el invierno, las autoridades educativas pueden ajustar la fecha de suspensión de actividades para evitar riesgos asociados al clima. Las decisiones se toman a partir de recomendaciones de instancias locales y se notifican directamente a escuelas, docentes y familias. En ciclos anteriores, algunas entidades adelantaron el receso de diciembre por condiciones climáticas, y para el ciclo 2025-2026 algunos gobiernos estatales han considerado la misma posibilidad.

La SEP mantiene el calendario nacional como referencia obligatoria; sin embargo, cada estado puede solicitar adecuaciones cuando existan razones justificadas. Las modificaciones deben ser difundidas por los canales oficiales de comunicación escolar para asegurar que las comunidades educativas cuenten con información actualizada.

Publicación del calendario escolar y alcance de la disposición

El calendario 2025-2026 fue publicado mediante acuerdo oficial en junio de 2025. Desde entonces se encuentran disponibles las fechas clave para actividades administrativas, periodos de evaluación, suspensión de labores docentes y recesos. El documento establece los lineamientos para los 185 días efectivos de clase que deben cubrirse durante el ciclo, con el fin de cumplir las disposiciones normativas que aplican a todo el país.

El calendario también establece fechas para la entrega de boletas, reuniones de seguimiento académico y jornadas de formación docente. Estas actividades pueden influir en los días de incorporación o salida de estudiantes, sin que ello modifique oficialmente el inicio del receso invernal.

Consideraciones para familias y docentes

Las autoridades educativas recomiendan que las familias verifiquen la comunicación directa de cada plantel, ya que algunos centros escolares adelantan actividades administrativas o programan ajustes locales. Esto ocurre principalmente en regiones donde se prevén condiciones meteorológicas que pueden afectar la movilidad o la operación de las escuelas.

En zonas urbanas, los planteles suelen mantener las fechas oficiales sin modificaciones, mientras que en regiones donde las temperaturas pueden disminuir de forma significativa, los recesos pueden iniciar días antes del periodo fijado a nivel nacional. Cualquier cambio debe informarse por escrito o a través de los canales oficiales de cada comunidad educativa.