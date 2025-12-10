Cámara de Diputados instala comisión permanente; sesionará del 17 de diciembre al 28 de febrero

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Kenia López Rabadán. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados instaló la Comisión Permanente en San Lázaro que funcionará durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura desde el 17 de diciembre al 28 de febrero.

También se instaló la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso con las siguientes legisladoras y legisladores:

Presidenta, diputada Kenia López Rabadán; vicepresidenta, Laura Itzel Castillo Juárez; vicepresidencia, diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo; secretaria, Verónica Noemí Camino Farjat; secretaria, senadora Gina Gerardina Campuzano González; secretaria, diputada Celia Esther Fonseca Galicia; secretaria, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal.

La Cámara baja también eligió a los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

Por Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, Luis Arturo Oliver Cen, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Fernando Jorge Castro Trenti, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, María de Jesús Rosete Sánchez, Any Marilú Porras Baylón, Jazmín Yaneli Villanueva Moo y Kenia Gisell Muñiz Cabrera.

Del PAN, la diputada Kenia López Rabadán, el diputado Miguel Ángel Salim Alle y la diputada Eva María Vázquez Hernández. Por el PT, María Isidra de la Luz Rivas y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja. Del PRI, Víctor Samuel Palma César; y de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Hernández García.

Integrantes del Senado

El Pleno del Senado eligió a los18 miembros que serán parte de la Comisión Permanente para el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Por parte de Morena serán las senadoras Laura Itzel Castillo, Sandra Luz Falcón Venegas, Verónica Camino Fajat, Beatriz Mojica Morga, Cynthia Iliana López Castro, María Guadalupe Chavira, así como los senadores Homero Davis Castro, Juan Carlos Loera De la Rosa y Francisco Chíguil Figueroa.

Del PAN serán las senadoras Gina Geraldina Campuzano, María de Jesús Díaz Marmolejo y Verónica Rodríguez Hernández. Del PVEM, las senadoras Juanita Guerra Mena y Virginia Marie Magaña.

Del PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca y Ángel García Yáñez; del PT la senadora Geovana Bañuelos y de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas.