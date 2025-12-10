Claudia Sheinbaum es la quinta mujer más poderosa del mundo según Forbes

La presidenta Claudia Sheinbaum es una de las líderes femeninas más influyentes del planeta . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum es una de las líderes femeninas más influyentes del planeta al ocupar el quinto lugar, de acuerdo con la lista anual de las Mujeres Más Poderosas del Mundo 2025, publicada hoy por la revista Forbes.

En un ranking dominado por figuras europeas y asiáticas, Sheinbaum se posiciona por debajo de Ursula von der Leyen (1, presidenta de la Comisión Europea), Christine Lagarde (2, presidenta del Banco Central Europeo), Sanae Takaichi (3, primera ministra de Japón) y Giorgia Meloni (4, primera ministra de Italia).

Su ascenso al quinto puesto subraya el impacto de México como epicentro de la "nearshoring" –la relocalización industrial hacia Norteamérica–, donde las decisiones de la mandataria influyen en la estabilidad manufacturera global y la competencia por minerales de tierras raras esenciales para la transición energética y la tecnología.

Forbes, que evalúa a las líderes por métricas como dinero, impacto mediático, influencia y esferas de poder, destaca que las mujeres solo gobiernan tres de las 25 economías más grandes del mundo, pero lideran "puntos de inflexión" que definen el orden geopolítico.

En el caso de Sheinbaum, su influencia se centra en la transformación manufacturera regional. "La deslocalización coloca a la presidenta mexicana en el centro de la transformación manufacturera de Norteamérica; la competencia por los minerales de tierras raras eleva a líderes como ella", señala el análisis de la revista.

El ranking también incluye a otras figuras destacadas como Julie Sweet (6, CEO de Accenture), Abigail Johnson (9, CEO de Fidelity Investments) y Lisa Su (10, CEO de AMD), pioneras en IA y finanzas.