Detienen a líder de la CATEM, acusado de extorsionar a comerciantes y ganaderos en Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch anunció que Édgar “N”, alias “Limones”, quien fungía como secretario de Organización de CATEM en Durango fue detenido como resultado de labores de inteligencia encabezadas por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. El funcionario aseguró que el detenido es integrante de la organización criminal “Los Cabrera”.

De acuerdo con el secretario Harfuch, su captura representa “un golpe directo a las redes de extorsión” en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones irregulares ligadas a extorsión y fraude.

Durante la detención se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. Harfuch agradeció al Gobierno de Coahuila por su apoyo en la operación.

Aunque el secretario no precisó el punto exacto de la detención, durante la madrugada se registraron operativos simultáneos en Durango capital y en Gómez Palacio.

En la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en Durango, fuerzas federales cercaron varias cuadras alrededor de Prolongación Pino Suárez y Emiliano Zapata. En la colonia El Ciprés, los operativos se extendieron por la avenida Los Nardos.

En Gómez Palacio, los despliegues se concentraron en el perímetro de las instalaciones de la Catem ubicadas en calle 20 de Noviembre y Allende, en el Centro. Los cierres viales y el movimiento táctico sorprendieron a la ciudadanía y fueron reportados por medios locales, aunque sin información confirmada hasta que el secretario difundió los detalles en redes sociales.

Dos banderas monumentales, el escudo nacional y la frase “La Patria es Primero” aparecen de fondo en la fotografía de Édgar “N”, quien fungía como secretario de Organización de CATEM en Durango. La fotografía fue tomada en el pleno de la Cámara de Diputados y publicada el 30 de abril de este año, en la cuenta oficial de Facebook de Catem Durango. Se trata de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Édgar “N” está acompañado del dirigente estatal, Nassael Armando Cobián.

En esa imagen porta saco y pantalón gris, camisa negra y barba perfectamente delineada, un contraste marcado con la fotografía difundida este martes por el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, en su cuenta de X, donde luce desaliñado y vestido con pants.

Antecedentes

La detención ocurre casi cuatro meses después de que representantes de sectores agrícola, ganadero, transportista, empresarial y avícola de La Laguna denunciaran públicamente un sistema de extorsiones generalizado que, dijeron, era ejecutado por personas que se ostentaban como miembros de CATEM.

En aquella conferencia, realizada en el mes de agosto en Torreón por temor a represalias y ante la falta de condiciones de seguridad en Durango y Gómez Palacio, los productores aseguraron que los grupos extorsionadores operaban con la complicidad de autoridades municipales y estatales.

Los denunciantes señalaron cobros forzados, amenazas, agresiones y colusión de policías municipales y estatales con civiles armados. También afirmaron que, tras presentar denuncias, varios de sus compañeros fueron golpeados y obligados a retirarlas.

Aunque la dirigencia de CATEM, encabezada por Nassael Armando Cobián, negó en su momento cualquier vínculo con las denuncias, la detención de Édgar “N”, quien fuera el secretario de Organización, y su mano derecha, vuelve a colocar a la organización fundada por Pedro Haces en el centro del escrutinio por? presuntas actividades delictivas.