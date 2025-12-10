Diputados oficialistas aprobaron la ley general de salud en materia de vapeadores

Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la Ley de Salud en materia de vapeadores. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la Ley de Salud en materia de vapeadores que fija nuevas penas para quien realice la producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución y venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores.

La reforma fue aprobada en lo general por 328 votos a favor y 131 en contra por la reforma que fija la prohibición total de publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo o radial.

Durante el debate se presentaron dos mociones suspensivas, sin embargo, fueron desechas por la mayoría, por lo que la reforma fue aprobada y se prevé que este miércoles la discutan en Senado de la Republica.

En la discusión en lo particular aprobaron la reserva presentada por el diputado Ricardo Monreal que cambia la redacción del artículo 282 Quater y fija que queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación producción, fabricación, mezclado acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento importación, comercio, exportación, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores.

Esto luego de los reclamos de la oposición que señalaban que quien portaba un vapeador podría ser detenido, con ese cambio de redacción se establece que quien adquiera un cigarrillo electrónico para ‘comercializar’ será detenido.

REFORMA ABRE PASO AL CRIMEN ORGANIZADO

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Irais Virginia Reyes de la Torre, afirmó que esta reforma el crimen organizado la celebra, y que, afirmó que ahora ya controlan el tabaco ilegal, ya controlan parte del mercado de vapeadores ilegales y ahora, gracias a esta reforma, controlarán todo.

“Porque cuando criminalizan la cadena completa el mercado no desaparece, cambia de dueño y ese dueño es el mercado ilegal, que no paga impuestos, que no respeta reglas, que no tiene inspecciones y sí sabe operar en la clandestinidad. Más prohibiciones igual a más mercado negro y más dinero para los carteles.

“Y con esto concluyo. Hoy esa ley suena a salud, pero huele a otra cosa. Parece escrita, cabildeada y diseñada para que el crimen organizado siga creciendo y lucrando. Eso no es salud pública, eso es un regalo del gobierno envuelto para el crimen organizado. Feliz Navidad al crimen organizado, de parte de Morena y sus aliados. Ahí les va su aguinaldo”, enfatizó.

Por su parte, su parte la diputada del PRI, Ana Isabel González también afirmó que le abre las puertas al crimen organizado y al mercado negro.

¿Recuerdan cuando ustedes eran niñas o niños? Recordemos esa época, lo prohibido era lo que más te llamaba la atención. Y en esta materia, desgraciadamente, esto prohibido abre un mercado tan grande y tan lamentable que conocemos como el mercado negro, un mercado que va a venir a traer toda esta producción y a venderlo por debajo del agua, a crecer las carteras del crimen organizado y demás, pero perjudicando a las y los mexicanos.

“Hagamos mejores campañas de prevención, hagamos campañas que beneficien para que las y los mexicanos dejen de consumir algo que les hace daño”, resaltó.