El principal obstáculo para que se resuelva la independencia de Palestina es EU: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el principal obstáculo para que se resuelva la independencia de Palestina es Estados Unidos, ya que afirmó que el país norteamericano respalda el genocidio y la masacre.

En evento “Palestina en el Senado. Memoria, Solidaridad y Dignidad” que el legislador hizo en la Cámara Alta, resaltó que el país estadunidense no tiene derecho a pasar por encima de ningún país.

Esto luego de contar algunas anécdotas que vivió en su viaje que realizó a Palestina en octubre pasado para mostrar su solidaridad por el pueblo palestino.

“Porque tiene que darse una acción de los pueblos y de los gobiernos del mundo, que derroten ese neonazismo y este neofascismo que no solo está en Palestina, que en Palestina es su expresión brutal, pero que está resurgiendo en el mundo, me dicen ellos. Ese es el tamaño del problema que nosotros estamos enfrentando. Y la verdad es que yo creo que el principal obstáculo que hay para que se resuelva la independencia del pueblo palestino, su autonomía, es el gobierno de Estados Unidos. Que respalda todo ese genocidio, toda la masacre, todo el atropello, todo el abuso…

“No hay ninguna razón para que no alcemos la voz, no hay ninguna razón para que no elevemos nuestra voz por modesta que parezca, para que esto se detenga, para que esto deje de suceder, para que en pleno Siglo XXI la humanidad no siga masacrándose y se respete y se entienda que nadie puede estar encina de los demás …

“Merecemos respeto. El pueblo de Estados Unidos no vale más, no vale menos, merece todo nuestro respeto y su dignidad como seres humanos. Pero no tiene ningún derecho a seguir pasando por encima de ningún pueblo, de ninguna nación, de ninguna soberanía, de ninguna dignidad de ningún ser humano, no tiene ningún derecho y tenemos que hacer que entiendan que no tienen ningún derecho”, detalló.

Fernández Noroña afirmó que el neonazismo y neofascismo se vencerá articular desde abajo como la fuerza de los pueblos del mundo y resaltó que México está en un nivel de conciencia y politización muy importante, tiene que alzar la mira y convertirse en uno de los motores para detener esos movimientos.

En el evento estuvo presente la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, así como dos niños palestinos que dieron su testimonio.