No necesitamos contestar cada declaración de Trump: Sheinbaum sobre ataques contra narcos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 10 de diciembre de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no contestará a cada declaración con la que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, amague con intervenir en México.

En cuanto a la postura que tiene sobre la disposición del republicano para lanzar ataques contra los cárteles de la droga en nuestro país, la mandataria mexicana respondió: “Pues ya conoce, ya la conoce. Eso no se va a dar porque no es necesario, primero”.

“Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, expuso.

Y finalmente indicó que “tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”.

Reitero que “no necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump, él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso”.