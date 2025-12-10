Claudia Sheinbaum

No necesitamos contestar cada declaración de Trump: Sheinbaum sobre ataques contra narcos en México

Ante la insistencia del presidente de EU de atacar a cárteles en México, la presidenta aseguró que eso no sucederá porque no es necesario, México es soberano y porque hay entendimiento con EU en materia de seguridad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 13:27

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no contestará a cada declaración con la que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, amague con intervenir en México. 

En cuanto a la postura que tiene sobre la disposición del republicano para lanzar ataques contra los cárteles de la droga en nuestro país, la mandataria mexicana respondió: “Pues ya conoce, ya la conoce. Eso no se va a dar porque no es necesario, primero”. 

“Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, expuso. 

Y finalmente indicó que “tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”. 

Reitero que “no necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump, él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso”. 

Más de
Claudia Sheinbaum Donald Trump

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias