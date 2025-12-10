Personal del Hospital Juárez de México denuncia irregularidades de director, quien busca reelección

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Trabajadores del sector salud denunciaron el intento de reelección del director del Hospital Juárez de México, Gustavo Esteban Lugo Zamudio, a quien acusaron de ejercer presuntos actos de “corrupción, colusión y complicidad”, además de maltrato a los empleados y, en consecuencia, a los pacientes de esa institución.

En una breve protesta afuera de una de las sedes de la Secretaría de Salud federal (SSA), ubicada en la calle Agrarismo 277, colonia Escandón, donde dijeron que se designaría la terna para elegir al nuevo director, los trabajadores llamaron al secretario de Salud, David Kershenobich, a “recapacitar” en el nombramiento del funcionario que, previeron, estaría entre los considerados.

Los trabajadores mostraron diversos oficios, cuyas copias tiene Proceso, enviados meses atrás a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al mismo Kershenobich, así como a legisladores en los que denunciaron presuntas irregularidades cometidas o avaladas por Lugo Zamudio durante su gestión de cinco años, misma que terminó el lunes 8 de diciembre.

Oficio de los trabajadores del Hospital Juárez de México, recibido por Presidencia. Foto: Especial.

Entre las anomalías denunciadas se cuentan las que narraron a la jefa del Ejecutivo en un oficio el pasado 30 de septiembre. Una es la aplicación, en abril de 2020, de un protocolo de investigación relacionado con el Covid-19 a 80 trabajadores del Hospital Juárez de México sin aprobación de la Dirección de Investigación y Enseñanza y con un medicamento sin registro sanitario.

También acusaron que en su gestión se han propiciado los insultos y la confrontación física entre los mismos trabajadores; se han ignorado casos de acoso sexual y laboral, así como de discriminación, amenazas con arma de fuego a una trabajadora embarazada dentro de las instalaciones; todos, sin una actuación del director para resolverlos, “lo que lo vuelve cómplice”.

Además, hay acusaciones de irregularidades relacionadas con obras de construcción y reparación de instalaciones; así como de “daño al erario al permitir que se caducaran medicamentos por una cantidad superior a los 7 millones de pesos”, incluidos fármacos oncológicos en el año 2022. En ese caso en particular, los documentos denunciaron a la contadora pública Maricarmen Cruz Maldonado por presuntamente permitir actos irregulares desde la Administración del Hospital.

De paso, dijeron que Lugo Zamudio “presume cercanía” con el senador de Morena, Francisco Chíguil, a quien también le giraron la denuncia.

Los denunciantes dijeron que de ese oficio enviado a la Presidencia y a la SSA no han obtenido respuesta.

En otro oficio enviado el pasado 18 de noviembre, los denunciantes acusaron que durante la administración de Lugo Zamudio se propició “un ambiente de persecución y hostigamiento a los trabajadores y pacientes por denunciar actos de corrupción” y mencionaron abuso de autoridad, manejo de plazas, favoritismo para amigos y conocidos.

Piden a Kershenobich reflexionar

Raymunda Ayala Echeverría, quien se identificó como enfermera supervisora de los Servicios de Salud del Hospital Juárez de México, aunque está en una demanda de reinstalación con un laudo ganado, aseguró:

“Están en estos momentos designando una terna de quién va a ser el director del Hospital Juárez de México y es un ejemplo de lo que sucede en nuestro país: se están imponiendo a la corrupción. Así no vamos a avanzar. El exhorto es al secretario de Salud porque ya se active, porque ya valore, porque ya trate de erradicar la corrupción”.

De resultar reelecto Lugo Zamudio, adelantó que las quejas “ya no será en contra de Lugo, sino será en contra del secretario de Salud por permitir la corrupción”.

E insistió: “Exhortar al secretario de Salud que hoy es un momento oportuno, está en sus manos el cómo se va a conducir el Hospital Juárez de México que tiene cerca de tres mil 400 trabajadores. Es el segundo hospital más grande del país”.

Acompañada de otros trabajadores de salud, la enfermera denunció que muchos empleados han sido despedidos “por denunciar la corrupción” en los hospitales.

“¿Qué pasa con los trabajadores cuando denunciamos? Pues nos despiden, nos cambian de servicio, nos quitan funciones. En mi caso, soy supervisora de los servicios de enfermería desde hace 35 o 40 años. Me quitan las funciones y me quieren mandar como trabajadora operativa por denunciar la corrupción”, aseguró.

Los trabajadores anunciaron que próximamente organizarán un foro para denunciar la situación de los hospitales en el país y buscarán el apoyo de legisladores para frenar la situación.