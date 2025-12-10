Último día de 2025 para registrarte a la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar mantiene abierto el proceso de incorporación a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar en la última jornada del periodo establecido para diciembre. La dependencia informó que los módulos continúan operando conforme al calendario oficial y con atención presencial.

El registro se dirige a personas que cumplen la edad requerida para integrarse a los programas y que no habían participado en convocatorias anteriores. Según la Secretaría de Bienestar, el proceso se desarrolla en módulos instalados en todo el país y con horarios definidos para evitar concentración de solicitantes.

El periodo de registro se lleva a cabo del 1 al 13 de diciembre, fecha en la que concluye la incorporación correspondiente a este bloque anual. Las autoridades habilitaron un calendario por inicial del primer apellido para organizar la afluencia durante los días de atención.

La dependencia señaló que la Pensión para Personas Adultas Mayores aplica para quienes tienen 65 años o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar corresponde a mujeres de 60 a 64 años. Ambos registros requieren trámite presencial y entrega de documentación básica para validar identidad y residencia.

Requisitos para la inscripción a los programas

Las personas interesadas deben presentar:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Un teléfono de contacto.

La Secretaría indicó que estos datos permiten integrar expedientes y verificar que cada solicitante cumple los criterios establecidos.

Quienes enfrenten limitaciones de movilidad pueden solicitar una visita domiciliaria. Esta modalidad está disponible para personas que no pueden acudir a los módulos por condiciones de salud o por dificultades para trasladarse. El personal asignado confirma la ubicación y coordina la revisión de documentos.

El cierre del registro de diciembre marca la última fase del año para incorporar a nuevos beneficiarios. La dependencia procesará la información recabada y programará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en fechas posteriores, de acuerdo con los procedimientos internos.

Avance del registro y logística de operación

Durante el periodo, los módulos reportan asistencia constante de solicitantes que acudieron según el orden establecido por letra del primer apellido. El personal verificó documentos, integró datos de contacto y entregó acuses de trámite a quienes completaron el proceso. Autoridades municipales participaron en varios estados para orientar sobre ubicaciones y horarios.

La Secretaría recordó que la tarjeta bancaria no se entrega el mismo día del registro. Tras la validación de datos, los nuevos beneficiarios recibirán notificaciones sobre las fechas de entrega mediante llamadas o mensajes. La tarjeta será el medio oficial para recibir los depósitos correspondientes.

Las personas que no concluyan su trámite durante esta fase podrán registrarse en el siguiente periodo que se anunciará en 2026. La dependencia actualiza el padrón de forma continua y emite convocatorias para nuevas incorporaciones.

Programas incluidos en la convocatoria

La Pensión para Personas Adultas Mayores se otorga a partir de los 65 años y forma parte de los programas prioritarios del gobierno federal. La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y opera bajo un esquema similar. Los montos y fechas de depósito se informan en la entrega de la tarjeta bancaria.

La Secretaría reiteró que el trámite es gratuito y que ningún servidor público puede solicitar dinero, documentos adicionales o información bancaria no incluida en los requisitos oficiales. La dependencia cerrará la jornada de registro al finalizar el horario establecido y continuará con la validación de expedientes

El cierre del registro del 13 de diciembre completa el calendario del año y permite avanzar en la integración de expedientes, validación de datos y organización para próximas entregas de medios de pago. La Secretaría reiteró que el proceso es gratuito y que ningún funcionario puede solicitar dinero, documentos adicionales o datos bancarios ajenos a los requisitos oficiales.