A cuatro días del coche bomba en Michoacán, ataque con minas terrestres deja un muerto en Nuevo León

En la imagen, el coche bomba que detonó el 6 de diciembre último en Michoacán . Foto: Cuartoscuro

MONTERREY (Proceso).– Los atentados con artefactos explosivos siguen sacudiendo al país. Además del coche bomba del 6 de diciembre último en Coahuayana, Michoacán, con saldo de seis muertos y 12 heridos, este 10 de diciembre en tres hechos distintos la detonación de minas terrestres mató a una persona y lesionó a seis más en Nuevo León.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las agresiones con minas terrestres hirieron a cinco policías estatales en el municipio rural Doctor Coss, al oriente del territorio neoleonés.

El primer evento lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del estado, que explicó que a las 10:30 horas recibió el reporte del Destacamento del municipio de China sobre la muerte de una persona por explosión de una mina en el Rancho San Juan de ese municipio.

De acuerdo con la información, la Subdirección de Investigaciones de la Región Norte acudió al lugar y confirmó el fallecimiento del hombre.

La detonación ocurrió cuando la víctima, quien viajaba en una camioneta, pisó con sus llantas una mina enterrada muriendo al instante.

Las fuentes consultadas aseguran que otra persona resultó lesionada en una segunda explosión en un sitio cercano a la primera detonación.

A su vez, la Fiscalía estatal dio a conocer que al lugar se trasladó personal de balística y peritos para corroborar las versiones.

Un camino de terracería fue cerrado ayer por militares. Foto: Seguridad Pública de Nuevo León

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del estado comunicó que a las 13:00 horas cinco elementos de la policía Fuerza Civil resultaron con lesiones luego de una agresión en la comunidad Francisco I Madero, también en Doctor Coss, cuando realizaban un recorrido de vigilancia en un camino de terracería en zona despoblada.

El vehículo policial habría accionado, al parecer, un artefacto explosivo improvisado, causando daños a la unidad -detalla el comunicado de Seguridad Pública.

La dependencia detalló que los policías fueron llevados a hospitales de la zona metropolitana de Monterrey, reportando que cuatro de ellos están fuera de peligro y el quinto requiere atención médica, pero se encuentra estable.

En ese tercer evento se descartó que hubiera civiles lesionados, mientras que el lugar es resguardado por las autoridades federales y locales.

Agresión inédita

Una fuente del municipio, consultada por Proceso, explicó que la zona de los incidentes explosivos, que colinda con Tamaulipas, es utilizada por el crimen organizado para el tráfico de drogas, así como por pobladores para cortar camino hacia sus rancherías.

De manera preliminar, se carece de registros sobre agresiones con explosivos terrestres en el estado. Sin embargo, desde hace al menos 15 años se han reportado ataques con granadas a negocios, lugares públicos e, incluso, contra dependencias de seguridad municipales y estatales.

Un hecho que impactó a la sociedad fue el de noviembre de 2015, cuando un hombre arrojó una granada de fragmentación en una plaza del municipio de Guadalupe, con saldo de 15 heridos, entre ellos seis menores de edad.

Hasta el cierre de esta edición, el gobernador del estado, Samuel García, entre otras autoridades, no habían emitido su reacción ante el ataque con minas terrestres.