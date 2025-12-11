Ernestina Godoy ofrece transformar a la FGR; anuncia plan estratégico

La fiscal Ernestina Godoy, los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en el Consejo Nacional de Seguridad. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su primer evento como fiscal general de la República, Ernestina Godoy, aseguró que es necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar niveles de seguridad "anhelados", además de hacer una transformación en la FGR.

"Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados", dijo.

En la que reconoce como una nueva etapa, la Fiscalía General de la República “asume el compromiso de fortalecer su participación y aportar mayores resultados en la parte que nos corresponde. Desde el primer momento hemos puesto manos a la obra".

El primer trabajo es la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia "que estará terminado y presentado en breve, como lo marca la ley".

Tras ser electa en el Senado a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la exfiscal de la Ciudad de México también en el gobierno de la actual mandataria federal afirmó que cuando supo del nombramiento, "lo hice consciente de la necesidad imperante de redoblar los esfuerzos para alcanzar los niveles de seguridad que anhelamos las y los mexicanos. La procuración de justicia es un elemento fundamental en la cadena de la prevención y persecución del delito".

"Transformación esencial"

En su discurso durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional, la exconsejera Jurídica de la Presidencia también declaró:

"La transformación de la institución que ahora encabezo es esencial para lograr la transformación social que nos hace coincidir a todas y a todos nosotros".

Dijo estar consciente de la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones delincuenciales y la diversificación de sus actividades.

La población, afirmó, "merece un sistema integral de prevención, investigación, administración e impartición de justicia a la altura de las circunstancias, capaz de garantizarles las condiciones óptimas para optimizar la convivencia y el desarrollo. Por todo ello, estoy convencida de lo determinante que resulta la integración de la Fiscalía General de la República en los esfuerzos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública".

Con el plan estratégico de procuración de justicia, también instrumentaron un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo con los siguientes ejes:

Coordinación de la Fiscalía General de la República con el Gabinete Federal de Seguridad; fortalecimiento de las Fiscalías federales que en cada uno de los estados existe; un nuevo modelo de investigación e inteligencia, con el reconocimiento "de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal".

También la reestructuración interna; la modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal; así como la priorización de recursos para enfocarlo hacia los delitos de alto impacto.

"No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional".

Contra corrupción y negligencia

Godoy se comprometió a que "continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia. Aprovecharemos los sistemas, mecanismos y procedimientos previstos en las nuevas leyes en materia de seguridad, que las conozco, participé en su elaboración (...) las reflexionamos juntos y las elaboramos a conciencia y las vamos a poner en marcha en beneficio de la sociedad".

La nueva FGR requiere de la alineación de políticas y estrategias entre los tres órdenes de gobierno, así como de la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, para alcanzar el máximo potencial de los resultados que tienen proyectado.

También para lograr un éxito, agregó, es fundamental la suma de esfuerzo de las fiscalías y las instituciones de seguridad en las entidades, así como en los municipios, "sobre la base de honestidad, profesionalismo y resultados".

Dirigió un mensaje a gobernadores que acudieron a la sesión:

"El éxito de la estrategia depende, en gran medida, de su voluntad y de las acciones que realicen. Tengan en mí una aliada para cumplir con esa tarea. Estoy convencida que la autonomía de la Fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado. Con trabajo eficiente y con resultados combatiremos la impunidad garantizando el respeto a los derechos humanos. Impregnaremos en todas las estructuras de la Fiscalía la visión humanista del derecho penal, en que la que tiene como fin la paz, por medio de la justicia, porque no existe paz sin justicia y no existe legitimidad sin cercanía con la sociedad".