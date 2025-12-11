IMSS destaca crecimiento de camas de hospital y centros de salud “sin endeudarnos”

Zoé Robledo, director del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en la 116 Asamblea General Ordinaria. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 12 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habrá sumado “más del doble” de camas de hospital de las que se instalaron en los seis sexenios anteriores “sin endeudarnos”, aseguró su director general, Zoé Robledo.

Al presentar su informe de labores 2024-2025, dentro de la 116 Asamblea General Ordinaria de la institución, presumió que en los últimos siete años el IMSS ha registrado “la etapa de mayor crecimiento en su historia”, al sumar más del doble de camas de las que se lograron en seis sexenios.

El acto fue realizado en Puebla, y encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alejandro Armenta. Las autoridades inauguraron el Hospital General Regional (HGR) No. 36, que llevará el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”.

Robledo destacó que, pese a que el IMSS atiende cada vez a más personas, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto del INEGI asegura que la carencia por acceso a la seguridad social –uno de los seis indicadores de pobreza– hoy está en su nivel más bajo al pasar de 53.5% en 2018 a 48.2% en 2025, “gracias al crecimiento del empleo formal”.

También subrayó que, entre 2019 y 2024, se construyeron y pusieron en operación 13 hospitales nuevos, que sumaron mil 387 camas; además, se ampliaron y modernizaron 55 hospitales, lo que permitió reconvertir áreas administrativas en espacios hospitalarios y agregar tres mil 724 camas.

Según dijo, con la llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia, el IMSS ha puesto en operación cuatro hospitales adicionales: Ciudad Juárez, Ensenada, Tuxtla Gutiérrez y San Alejandro.

Y anunció que en los próximos siete meses se sumarán siete más: Zaragoza en la Ciudad de México; Ciudad del Carmen en Campeche; Navojoa y Ramos Bours en Sonora; Tula en Hidalgo; Ticul en Yucatán; y Guanajuato. En conjunto, dijo, aportarán mil 484 camas más.

Robelo informó que se inició la construcción de ocho hospitales en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que añadirán mil 554 camas.

Además, el exlegislador comentó que con el decreto presidencial de julio pasado, el “histórico programa” IMSS Coplamar -que atiende a personas no aseguradas- se incorporó al Régimen Ordinario, lo que significó la integración de 81 hospitales y dos mil 730 camas adicionales.

“En suma, pasamos de 33 mil 752 camas en 2018 a 39 mil en 2025. Al día de hoy, con la inauguración de este hospital ya hicimos más en siete años que en seis sexenios. El plan hacia 2030 contempla 16 hospitales más. En total, en 12 años el IMSS sumará 47 hospitales nuevos, llegaremos a 45 mil 200 camas en 2030. Así es como se corrige el rumbo de una institución”, afirmó.

El director general reiteró que en 12 años, el IMSS habrá hecho “más del doble de lo que se hizo en los seis sexenios anteriores”.

Y, según sus cuentas, dijo, “todo esto, sin endeudarnos, todo esto con una gestión financiera responsable, en la que se duplicaron el monto, el número de reservas financieras y en las que, además, hemos dado más años de sostenibilidad al IMSS”.

10 millones de asegurados más que en 2018

Zoé Robledo resaltó el crecimiento en personal de salud, capacidad hospitalaria, tecnología y políticas de “buen trato” para beneficio de los derechohabientes.

Dijo que en los años más recientes se han sumado 2.5 millones de trabajadores, incluidas trabajadoras del hogar, trabajadores independientes, pensionados, jubilados, estudiantes y los trabajadores de plataformas digitales.

Así, con los trabajadores asegurados y sus familias, el IMSS suma 78 millones de mexicanos con seguridad social. Y lanzó: “hoy se atiende a casi 10 millones de personas más que en 2018”.

Crecen servicios de atención

Sobre el equipo médico, destacó las siguientes cifras:

Suman 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN)

Hemodiálisis: pasó de tener mil 725 máquinas en 2024, a dos mil 515 en 2025

Radioterapia: se sustituyeron 12 aceleradores lineales en seis Hospitales, incluido el nuevo Cyberknife, en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI

Hemodinamia: fueron puestas en operación 11 salas en lugares donde no había ese servicio; suman 82 salas en 31 estados

Renovación de toda la flota de ambulancias de traslado programado, son más de mil en todo el país

Zoé Robledo aseguró que la inversión más importante del IMSS ha sido “en personal”, pues en 2018 el IMSS tenía 441 mil trabadores y hoy son más de 523 mil; 91% de ese crecimiento es “en atención médica exclusivamente”.

Sobre el “draft” de 2025, dijo que ha sido “el más exitoso de la historia” al ingresar a estudiar nueve mil 813 médicos; en tanto, egresaron siete mil 293 especialistas y se contrató al 85% de estos. Y anunció que en marzo de 2026 egresarán siete mil 428 especialistas e ingresarán 10 mil.

También adelantó que en enero del 2026 arrancarán dos nuevos proyectos:

738 Consultorios de Enfermería en Unidades de Medicina Familiar donde mil 642 enfermeras clínicas darán una consulta integral

Ampliación de los 300 Consultorios de Fábrica para crear los Consultorios del programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), para que las empresas con más de mil trabajadores que se certifiquen.

Reconocen a doctora y enfermera

Durante la Asamblea General Ordinaria se entregaron reconocimientos a la trayectoria institucional de la doctora Margarita Dehesa Violante, médica cirujana, especialista en Gastroenterología y Hepatología, quien fue nombrada “Médica Ilustre” en el año 2024.

También se reconoció a la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la Coordinación Técnica de Enfermería en el IMSS, con experiencia de 32 años como enfermera en unidades de los tres niveles de atención, puestos operativos, tácticos y directivos.