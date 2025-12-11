Llega ahora la masa de aire polar del frente frío 21; así lloverá entre viernes y lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 21 y su masa de aire polar afectarán a buena parte del país el fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica tanto bajas temperaturas como lluvias aisladas y puntuales fuertes del viernes 12 al lunes 15 de diciembre.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sureste del país, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este), Chiapas (norte y este), Tabasco (sur y este), Campeche (este y oeste) y Quintana Roo; chubascos en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Yucatán; así como lluvias aisladas en Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, en el rango de fuertes, podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como crecida de ríos y arroyos.

A su vez, el sistema frontal número 20 se desplazará hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al país.

Lluvias y chubascos el viernes

El viernes, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 13 al lunes 15 de diciembre)

El sábado, el nuevo frente frío (número 21) se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h en dicha región; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Durante el domingo y lunes, el frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste y oriente el territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oeste del golfo de México y el sureste del país y la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, además de viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que impulsará al frente cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, originando descenso de temperatura en dichas regiones, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 12 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 12 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el viernes 12 de diciembre:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo en el transcurso del día: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 13 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 14 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos.

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Tamaulipas; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h durante la noche: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Tamaulipas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 15 de diciembre: