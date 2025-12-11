Organización de vapeo en México acusa que cambios a la ley de salud benefician al crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil México y el Mundo Vapeando afirmó que cambios a la Ley General de Salud que señala que la ley sancionará lo relacionado a los vaporizadores formalizan la entrega al crimen organizado de la distribución y venta de, al menos, cinco millones de dispositivos al mes en territorio mexicano.

En un comunicado, el presidente del colectivo, Juan José Cirión Lee lamentó que los legisladores mexicanos hayan consumado prohibir el vapeo en el país, a pesar de la basta evidencia científica disponible y que en varios países, como Francia y el Reino Unido, los vaporizadores ya forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, en virtud de que son 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales.

“Con la reforma aprobada se formaliza lo que ya vemos en las calles y plazas públicas descaradamente: La entrega del mercado de vaporizadores al crimen organizado; con ello, estas bandas amplían el espectro de sus negocios y no sólo se limitarán al tráfico de estupefacientes o delitos como extorsión o robo, ya que la prohibición no terminó con el consumo ni lo hará; es una medida contraria a la salud pública porque facilita el acceso a menores de edad”, detalló.

Para finalizar, Juan José Cirión Lee afirmó que la prohibición constitucional coloca a México como el país con la mayor restricción jurídica a nivel mundial de vaporizadores, mientras que países desarrollados y emergentes como Chile, Perú y Colombia aprueban regulaciones para este tipo de tecnologías de riesgo reducido.