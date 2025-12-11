PAN exige garantizar la seguridad durante fiestas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado del PAN, Federico Döring Casar, exigió al Gobierno Federal, garantizar un clima de paz, tranquilidad y seguridad a los mexicanos durante las fiestas decembrinas en el país, tras, la violencia que, señaló, vive en el país.

En un comunicado, el panista indicó que el gobierno de Morena tiene una tarea “titánica” en darle buenas noticias a la ciudadanía en materia de seguridad en estas fechas.

“Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantenga alerta, haya coordinación con las autoridades estatales y municipales, así como inteligencia policial para desactivar posibles actividades criminales en plazas o espacios públicos.

“Una de las primeras demandas del sector empresarial para estas fechas, es la seguridad en negocios, tiendas, bancos y en toda la actividad financiera por el gran derrame económico derivado de compras y aguinaldos”, resaltó.

Por su parte, el diputado local del PAN, Raúl Torres Guerrero, aseguró que, de acuerdo con estimaciones empresariales, se espera una derrama de aproximadamente 38 mil 268 millones de pesos, tan solo en la capital del país.

Torres Guerrero indicó que serán 152 mil 465 unidades económicas las que se verán directamente beneficiadas, por lo que celebró que haya indicadores positivos en materia de recuperación económica para los empresarios en la capital, pero lamentó que haya impunidad en el primer cuadro de la capital por desmanes de los bloques negros que promueve Morena.

“Será toda una gama en materia de venta lo que ayudará a recuperar la economía de los negocios, pero si la policía local no está atenta a los hechos delictivos, muy difícilmente podrá darse el paso a la economía activa en el cierre del año”, enfatizó.