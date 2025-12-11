Peregrino adolescente muere atropellado en la México-Puebla

Lugar en la México-Puebla donde fue atropellado un peregrino de 14 años. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un adolescente, de 14 años, perdió la vida durante una peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe, tras ser atropellado por un automóvil sobre la autopista México-Puebla.

El hecho ocurrió este 10 de diciembre, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, donde las autoridades estatales y federales acudieron de inmediato para atender la emergencia.

De acuerdo con reportes, el menor fue identificado como César Dylan Calderón, originario de Oriental, Puebla, y formaba parte de un grupo de peregrinos que anualmente realizan el trayecto hacia la Basílica de Guadalupe en bicicleta.

Medios locales informaron que un automovilista impactó al joven y a su padre, identificado como Andrés Calderón; otro ciclista que resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Familiares de las dos víctimas se pronunciaron en redes sociales, donde solicitaron apoyo humanitario y económico para cubrir los gastos médicos y funerarios de Andrés Calderón y Dylan Calderón.

Tras el incidente vial, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio, donde confirmaron el deceso.

Hasta el momento no han emitido más detalles sobre el accidente, el conductor involucrado, ni sobre el estado de salud del ciclista herido.

Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, desplegó personal en la zona para brindar apoyo médico e hidratación a los peregrinos que van hacia el recinto religioso, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Este operativo de seguridad en la autopista México-Puebla, reforzado por autoridades federales, se implementó con el objetivo de prevenir más accidentes y brindar asistencia a quien lo requiera.

Las autoridades hicieron un llamado a automovilistas y peregrinos para tomar precauciones en las carreteras, respetando límites de velocidad y obedeciendo las indicaciones viales.

Peligros viales anuales por el 12 de diciembre

El caso de la familia Calderón forma parte de las decenas de accidentes viales que se registran año con año durante las celebraciones del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Millones de peregrinos de todo el país se movilizan a pie, en bicicleta, autobuses y automóviles hacia la Basílica de Guadalupe, lo que convierte a esta festividad en una de las más grandes e importantes de México.

Debido a la inmensa afluencia en carreteras nacionales, el riesgo de accidentes aumenta durante esta temporada.

Además, varias calles se cierran, las rutas de transporte público resultan afectadas y miles de automovilistas se ven obligados a cambiar de camino, alargando sus horas de trayecto habituales.

Este 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició un operativo de seguridad y vialidad desde el 6 de diciembre, para la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Permanecerá activo hasta el 14 de diciembre y contempla acciones en accesos carreteros, rutas de arribo e inmediaciones del templo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la SSC desplegó 5 mil 80 policías, 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, además de dos helicópteros para vigilancia aérea.

La dependencia señaló que el objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de feligreses y visitantes.

Asimismo, emitió recomendaciones de tránsito para reducir riesgos y facilitar la movilidad en la zona. También recordó que la información sobre cierres o rutas alternas se difundirá en las cuentas oficiales de la SSC, el Centro de Orientación Vial y la Unidad de Contacto del secretario.