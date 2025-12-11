SEP abre registro para la beca “Gertrudis Bocanegra” para universitarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el lunes 15 y hasta el domingo 21 de diciembre estará abierto el registro para que estudiantes de la universidad en Michoacán reciban la beca “Gertrudis Bocanegra”, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Como parte del primer informe de resultados del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, presentado este miércoles en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario recordó que dicha beca consiste en la entrega de mil 900 pesos bimestrales para cubrir gastos de transporte de 80 mil 972 alumnos de 85 instituciones públicas de educación superior en la entidad.

El expresidente nacional de Morena detalló que, tras el registro, las tarjetas de apoyo comenzarán a entregarse a partir de enero del 2026.

Según explicó,ya se realizaron asambleas en 79 planteles de educación superior de Michoacán para difundir los detalles de la beca, con una asistencia acumulada de 74 mil 650 estudiantes. Ese número, dijo, “demuestra el interés de la comunidad estudiantil”. Y aseguró que las asambleas concluirán esta semana.

Delgado Carrillo destacó que en la Universidad Tecnológica de Morelia, un 60% de los estudiantes proviene de municipios distintos a la capital michoacana, “lo que confirma el impacto que tendrá la beca al reducir los costos de traslado y fortalecer la permanencia escolar en la región”.

Definen ubicación de nuevos bachilleratos

Respecto a las acciones en educación media superior, el titular de la SEP informó que ya se definieron las sedes de los 10 nuevos bachilleratos tecnológicos que se abrirán en la entidad: Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro.

Justificó que en esos municipios la demanda educativa es mayor y se requieren más espacios para los jóvenes.

Agregó que también se establecieron 20 ampliaciones de bachilleratos ya existentes que operan con grupos saturados y se confirmaron 35 “ciberbachilleratos” que formarán parte del nuevo modelo de telebachillerato, con aulas de cómputo, conectividad y actividades deportivas y culturales para ofrecer una formación integral, humanista y científica a estudiantes de zonas rurales y urbanas.

Delgado Carrillo añadió que la Agencia de Transformación Digital superó su meta inicial de formación al registrar 12 mil 717 estudiantes en las certificaciones desarrolladas junto con el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Dicha cifra, dijo, rebasa los 10 mil lugares comprometidos y marca un “avance significativo” rumbo al objetivo de abrir 50 mil nuevos espacios en educación duperior.

El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia fue presentado el pasado domingo 9 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contrarrestar los efectos de la violencia y la inseguridad que padece la entidad y que tuvo su punto máximo con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 31 de octubre.