Sheinbaum evita reconocer a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “sin comentarios”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios”, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum en no reconocer la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, venezolana que ha denunciado las irregularidades de la permanencia en el poder de Nicolás Maduro.

“Y por cierto es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos su soberanía”, dijo Sheinbaum tras la ceremonia de entrega del Premio, que recibió la hija de Machado, en su representación.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria mexicana consideró que su declaración “es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución y la autodeterminación de los pueblos siempre será nuestra posición”.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró la victoria de Maduro, aun cuando no presentó el detalle de los resultados por cada sitio de elección, es decir el “voto por voto” que exigió el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores en 2006. Pese a que no se concluyó este proceso en Venezuela, el gobierno de México envió a un representante a la toma de posesión de la presidencia de ese país de quien se mantiene en el poder desde hace más de diez años, con lo cual lo reconoció como ganador.

El gobierno mexicano, también desde el expresidente López Obrador, tuvo una postura distinta en el caso de Perú, cuando emitió opiniones sobre el proceso interno que se vivió con la detención del exmandatario Pedro Castillo, por lo que nunca reconoció la presidencia de Dina Boluarte, a quien incluso el tabasqueño llamó espuria.