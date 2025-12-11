SSA descarta casos de influenza A H3N2 subclado K, conocida como “súper gripe”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud del gobierno mexicano (SSA) informó que, “hasta el momento”, en México no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K, conocida como “súper gripe”, la cual ha tenido un repunte en Estados Unidos y Europa.

El aumento en esos lugares ha mostrado que la nueva variante es “más agresiva”, pues tendría mayor capacidad de transmisión y una respuesta reducida a la vacuna estacional.

En un comunicado emitido la noche de este jueves, la dependencia que dirige David Kershenobich agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

La autoridad destacó que el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año, mientras que el subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, “no ha sido identificado en México”.

Sin embargo, exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo, conforme al esquema que les corresponda.

Esas vacunas, agregó, ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud.

La SSA recordó que esas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo.

Y reiteró su “compromiso” con la protección de la salud pública y dijo que continuará informando “de manera oportuna y transparente” sobre cualquier actualización relevante.

Alerta de la OPS

El comunicado de la SSA se dio luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por Influenza tipo AH1N1 en México y H3N2 en Estados Unidos, Canadá, Europa y en varios países de Asia.

El miércoles 10, el organismo invitó a los países de América a reforzar sus planes de atención ante el incremento estacional de Influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

Les recomendó combinar acciones de vacunación, vigilancia, capacidad hospitalaria, diagnóstico oportuno y medidas preventivas para proteger a la población vulnerable y evitar la saturación del sistema de salud.

Y es que, a finales de noviembre se incrementaron de manera global los casos de Influenza, con predominio del Tipo A.

En América del Norte se detectó la circulación con fuerza del subtipo A H3N2 y del “subclado K”, mismo que ha mostrado mayor capacidad de transmisión y una respuesta reducida a la vacuna estacional.

En tanto, en el Caribe y Centroamérica se registraron más casos de AH1N1pdm09.

Como enfermedad viral, la “súper gripe se puede contagiar con la expulsión del virus al toser, estornudar o hablar, principalmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Su nombre deriva de dos proteínas del virus: Hemaglutinina tipo 3 (H3) y Neuraminidasa tipo 2 (N2).

Síntomas de “súper gripe”

Información de la OPS indica que, en la actualidad la Influenza H3N2 subclado K, predomina en el hemisferio norte y se considera más contagiosa y con cuadros de síntomas más intensos.

Los síntomas característicos que presenta son los siguientes:

-Fiebre alta, más de 39 grados

-Dolor de cabeza y garganta

-Tos seca

-Dolor muscular

-Fatiga extrema

-Congestión nasal

-Malestar general

-Falta de apetito

Esos síntomas se pueden presentar con más severidad en niños pequeños, personas mayores o con enfermedades crónicas.

La OPS recordó las medidas de prevención para evitar contagios de esa y otras enfermedades de temporada: