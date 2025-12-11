“Tal vez no estaba informado”: Sheinbaum sobre descargas de agua de drenaje de Tijuana al Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el último amago de Donald Trump ahora por las descargas de agua de drenaje de Tijuana hacia el Pacífico, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su homólogo podría no estar informado lo suficiente porque es un tema que ya se ha explicado, existen acuerdos y obras para detener los daños; además, destacó que Estados Unidos no ha cumplido con su parte del acuerdo.

El acuerdo, explicó, se dio desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en una planta de tratamiento que quedó en manos de los ingenieros militares. Entre las pláticas sobre el tema, recordó, se firmó un entendimiento, el cual sigue en proceso de ser aterrizado en su totalidad.

En todos esos planes por parte del gobierno mexicano se trabaja, pero no ha sido el mismo resultado del lado estadunidense.

Ellos tienen que ampliar una planta de tratamiento en San Diego, todavía no lo hacen”.

Añadió que del lado mexicano entre otras obras hay una serie de colectores y una planta de tratamiento que ya está en funcionamiento y por lo tanto no debe haber problemas porque ya hay acuerdos.

La mandataria mexicana aclaró que la mesa de trabajo con autoridades de Estados Unidos ya venía desde las pláticas por el Tratado de Aguas de 1944. “Siempre va a haber nuestra voluntad para cumplir con el tratado (...) Lo de la contaminación del pacífico es algo que ya se venía trabajando”, por lo que no es a partir de que Trump hace publicación se inició una mesa.

Respecto de las pláticas por el tema de agua, la presidenta Sheinbaum Pardo consideró que va avanzando, pero se insiste en la compresión de Estados Unidos sobre las condiciones de sequía que ha padecido México y que hizo difícil la entrega de agua en los últimos cinco años.

Detalló que este 2025 llovió más que en años anteriores, desde 2022, por lo que recurrió al Tratado para explicar que de no entregarse el agua correspondiente a cinco años, ésta se pueda compensar en los siguientes cinco años, pero también todo depende de cuánta lluvia caiga en territorio mexicano.