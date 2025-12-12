En pleno día de la Virgen de Guadalupe, Sheinbaum dialoga con el Papa León XIV y lo invita a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien invitó a visitar México.

La presidenta -que no tuvo conferencia mañanera- publicó un breve mensaje en redes sociales para dar cuenta del diálogo con el nuevo papa, con quien, dijo, "coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos".

Sheinbaum aseguró que el sumo pontífice envió bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.



Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión…

Este viernes, el Papa LeónXIV presidió la santa misa en la Basílica de San Pedro con motivo de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe.

En la conversación estuvo también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.