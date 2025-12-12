Nuevo León en fuera de lugar: restauranteros se quedan sin cabrito para el Mundial

MONTERREY, NL (Proceso).– Productores de cabrito y restauranteros de Nuevo León alertaron que el platillo típico y emblema del estado está en riesgo de desaparecer, y ni la llegada del Mundial de futbol para el próximo año lo salvaría.

La producción de la cría de cabra joven, que se cocina a las brasas, se ha reducido 90% en los últimos 10 años y su costo se ha incrementado 40%, asegura la restaurantera Ana Caballero.

En conferencia de prensa, acompañada de Kathia Guajardo Vázquez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León, Rosa Linda Garza, vicepresidenta de la Canirac, y Jorge Grimaldo, productor de cabrito, denunció que la escasez de ese tipo de ganado caprino ha detonado el aumento del costo del platillo en restaurantes.

Guajardo. Llamado para el gobierno de Nuevo León. Foto: Facebook/CANIRAC Nuevo León

“Después de que hay escasez siempre viene un aumento en los precios. Ya también estamos acostumbrados a eso, pero no estamos acostumbrados a que sea un aumento tan grande como este año. Hasta ahorita, que es apenas el principio después de la escasez, han aumentado de 30 a un 40% el precio del cabrito. Que más o menos, traducido en pesos: si antes el cabrito más caro que conseguíamos era de mil 800 pesos, ahorita el más barato es de mil 700 pesos, aproximadamente”, explicó Caballero.

Jorge Grimaldo llamó a las autoridades a rescatar la caprinocultura en Nuevo León que, aseguó, se encuentra olvidada y ausente de apoyos por parte de los gobiernos, lo que ha causado que los caprinocultores abandonen la producción y que la existente se encarezca.

Detalló que el último dato que tiene es de 2015, donde se registró que había siete mil 134 lugares de producción que daban 450 mil cabras al año para el consumo de un millón de cabritos en Monterrey y su área metropolitana.

Explicó que, de la demanda de cabritos que hay en Monterrey 90% proviene de otros estados; el resto se produce en Nuevo León.

También aseguró que los apoyos de créditos e infraestructura han desaparecido y es muy complicado acceder a los pocos que existen.

“Hace falta asistencia técnica y acompañamiento en el campo y apoyos económicos en cuanto a programas que vayan directamente a la caprinocultura, que vayan muy focalizados, que vayan exactamente a las necesidades que tiene el productor en el campo. Necesitamos corrales, necesitamos genética”, dijo.

Alza de impuestos, el otro golpe

La presidenta de la Canirac lamentó que este año la industria restaurantera no ha tenido el crecimiento esperado y las expectativas para 2026 son negativas, con todo y que Monterrey será sede del Mundial de futbol.

“Al revisar el periodo de 2023 a 2026 los números muestran que en 2023 la industria restaurantera tuvo un crecimiento de 25%, en 2024 el crecimiento fue de entre un 10 y un 20% y en 2025 se registró el crecimiento de un 4 a un 6 por ciento.

En 2026, aunque habrá mucha demanda por los eventos internacionales que estamos esperando, como el Mundial, los costos operativos aumentarán entre un 22 y 34%; el problema no será la falta de las ventas. El problema es que los costos crecerán más rápido que los ingresos -advierte Guajardo Vázquez.

La representante de la Canirac aseguró que el panorama se complica con los aumentos esperados para el próximo año, como el incremento al Impuesto Sobre Nómina propuesto por el gobernador Samuel García, el aumento al ISR a las ventas de plataformas digitales, al IEPS en bebidas saborizadas y la reducción del horario laboral.

Samuel García. Abandono a productores y restauranteros. Foto: X/@samuel_garcias



“El 2026 no será fácil, pues será un año extremadamente caro para operar, con carga fiscal inédita a múltiples negocios familiares. No lo decimos por percepción, sino por datos”, afirmó la presidenta de Canirac.

La presidenta de los restauranteros advirtió que los precios de los menús en restaurantes podrían aumentar entre un 10 y un 15% y pidió comprensión a los consumidores.

Aseguró que, si las autoridades no atienden el tema, se corre el riesgo de que se neutralice el impacto positivo que se espera del Mundial y pidió crear una mesa permanente fiscal, laboral y ambiental para revisar las cargas fiscales, revisiones y reglamentos que se avecinan para salvar a los pequeños y medianos negocios.

Sí estamos listos para el Mundial y se espera un beneficio común, dijo Guajardo Vázquez. Sin embargo, continuó, “es discordante decirlo, pero al mismo tiempo afectan y desincentivan aumentando impuestos y no brindan asistencia por parte del gobierno estatal”.

“Y en vez de ayudar, pues al final podríamos retroceder en los procesos. Entonces, realmente, como lo menciono, no hemos recibido una respuesta real del gobierno. Entiendo que ya está en cancha del Congreso, ya depende de ellos, pero sí sería contradictorio decir que ‘estamos listos’”.