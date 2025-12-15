AICM pone en operación otras 12 puertas de embarque; suman 24 salas de espera remodeladas

Obras de remodelación en el AICM . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la remodelación integral que inició en mayo pasado, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó este lunes el inicio de operaciones de 12 puertas de embarque y sus respectivas salas de espera en la Terminal 1.

Con ello, se han remodelado un total de 24 salas de espera de abordaje, que representan alrededor de 70% de este tipo de áreas en la zona más antigua de la T1, de acuerdo con el aeropuerto.

“Los trabajos incluyeron la sustitución de sistemas eléctricos, instalaciones hidrosanitarias, pisos, luminarias, plafones, acabados, mobiliario, así como la puesta en marcha de módulos lactarios”, indicó el AICM.

De acuerdo con la información difundida, las obras de remodelación de la T1 continúan en el pasillo de conexión entre salas de espera, fachadas y sala de pre espera Bravo.

Además, desde este martes 16 de diciembre, se cerrarán las posiciones 12 a la 18, 21 y 22 de la T1. Por tal motivo, se invita a los usuarios a anticipar su llegada a ambas terminales.

Las obras en la Terminal 2, según el comunicado, llevan un avance considerable en ambulatorio, pasillo de conexión con dedos norte y sur, puestos de inspección de pasajeros, salas de reclamo de equipaje y de migración, entre otras.

Desde mayo pasado iniciaron las obras de remodelación en el AICM, las cuales tendrán una pausa por el Mundial 2026, y luego se reanudarán en agosto del siguiente año.