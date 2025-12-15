Cancelan audiencia de María Amparo Casar pero el caso sigue abierto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La audiencia inicial programada para mañana, en la que María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) escucharía la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, fue cancelada aunque el caso sigue abierto.

La juez de control, Diana Selene Medina Hernández, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente consideró que el asunto debe ser conocido por su homólogo en el Reclusorio Norte porque anteriormente la FGR llevó ante ese Centro de Justicia dos técnicas de investigación.

“El representante social de la Federación informó que, en la referida carpeta de investigación se autorizaron las técnicas de investigación 224/2024 y 315/2024, por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte”, señaló la juez

“Se ordena devolver la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía; en la inteligencia que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos por los que se instruye la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000221/2024 al resolver los actos de investigación de control judicial 224/2024 y 315/2024, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte”.

En consecuencia, el caso contra María Amparo Casar en el Reclusorio Oriente fue archivado y, si la FGR insiste en proceder penalmente contra la presidenta de MCCI, deberá solicitar la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El juez que autorizó las técnicas de investigación solicitadas por la FGR fue Gerardo Alarcón López quien resolvió sobre una intervención de comunicaciones y ratificó “el ingreso a un lugar sin autorización judicial”, por lo que, conforme a lo resuelto por la juez Medina, debe ser él quien conozca del caso de la presidenta de MCCI.

Desde el año 2024 la FGR dio a conocer que inició carpeta de investigación contra María Amparo Casar y sus hijos por supuestamente haber obtenido de manera ilícita una pensión vitalicia por la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de la presidenta de MCCI y coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrida en el año 2004.

Esto, al indicar que el exfuncionario de Pemex no falleció por accidente sino porque se suicidó.

Proceso informó que el asunto fue judicializado en septiembre pasado y el 13 de diciembre la FGR afirmó que revisará la carpeta de investigación antes de continuarlo debido a que la misma fue integrada y llevada ante la juez Medina en septiembre de este año por la administración del exfiscal Alejandro Gertz Manero.