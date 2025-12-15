Discutir reforma electoral en fast track sería un gran error: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que discutir la reforma electoral en fast track sería un error, ya que se deben escuchar todas las voces sobre la iniciativa.

“Yo lo que, pues primero que nada les digo, y a todo México, es que llegue cuando llegue la reforma electoral, la Cámara de Diputados debe garantizar que los mexicanos sean escuchados, que la ciudadanía, que el pueblo de México tenga la oportunidad de conocer la propuesta de la Presidencia de la República y las distintas propuestas que, seguramente, enviarán los grupos parlamentarios…

“Yo estoy absolutamente convencida: hacerlo en fast track sería un gran error, hacerlo sin escuchar las distintas posiciones, sería terrible para nuestro país. Así es que yo, pensando positivo, pensando que vamos a tener altura de miras, pensando que los grupos parlamentarios, por supuesto, van a priorizar a la Nación y no ningún otro interés, espero que tengamos una etapa importante de escucha, de análisis, de deliberación”, puntualizó la diputada.

López Rabadán dijo que debe haber un espacio de análisis profundo, serio y ético de las y los legisladores.

“Debemos, como Cámara de Diputados, garantizar que las organizaciones no gubernamentales, la academia, los expertos, los partidos políticos, los ciudadanos, puedan ser escuchados”, enfatizó.