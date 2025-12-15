FGR investiga desplome de avioneta en Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpeta de investigación por el desplome de una avioneta ocurrido en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, que tuvo como saldo preliminar seis muertos.

La FGR informó que agentes del ministerio público federal, peritos especializados y policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar del percance donde colaboran con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“La FGR coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho”, señaló la FGR.

La avioneta, que estaba en servicio de taxi aéreo, se desplomó este lunes en una bodega que contenía tanques de combustible y gas cerca de las 12:30 horas a pocos kilómetros del Aeropuerto de Toluca, lugar al que se dirigía proveniente del estado de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo hasta el momento las causas del accidente son desconocidas, pero descartó relación con actividades del aeropuerto de Toluca.