Frente frío 21 provocará temperaturas menores a cinco grados el martes en estas entidades

Por la mañana se prevé ambiente fresco en la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 21 se extenderá el martes con características de estacionario y mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, así como de ambiente frío, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 16 de diciembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que al menos 20 estados tendrán temperaturas inferiores a los cinco grados, con heladas en diez entidades.

Se prevé que, durante la noche del lunes y madrugada del martes, el sistema frontal número 21 se extienda desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del país, manteniendo condiciones para lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), lluvias muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).

Además, lluvias fuertes en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur), así como chubascos en Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Campeche, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

A su vez, la masa de aire polar asociada al sistema frontal, mantendrá ambiente de fresco a frío en zonas del norte, centro, oriente y sureste del país, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevén bancos de niebla en zonas altas del noreste y oriente del país y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará chubascos en regiones de Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Guerrero.

Ambiente frío

El martes, el frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Se espera que al final del día dicho sistema frontal y la masa de aire polar asociada dejen de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias de fuertes a puntuales intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 16 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.

Pronóstico de temperaturas para el martes 16 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 16 de diciembre: