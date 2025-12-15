Laura Itzel Castillo afirma que reforma electoral será tan profunda como la judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la reforma electoral será tan profunda como la reforma al Poder Judicial y será la iniciativa que tendrá prioridad en el Congreso de la Unión.

Antes medios, la senadora morenista previó que la reforma considere un ajuste en gastos de campañas.

“Bueno, sobre qué es lo que se tiene considerado, yo creo que lo más fuerte, desde luego, es la cuestión electoral, que es una, pues iniciativa, que tendrá que ser muy profunda en nuestro país para todo lo que significa este Poder Legislativo y, en ese sentido, pues estará hablando de la misma conformación. Entonces, yo creo que es el plato más fuerte, diría yo, del periodo, que será una reforma tan profunda como la judicial.

“Sí. Bueno, yo creo que es importante que haya una política de austeridad. Eso, en primer lugar. Entonces, también, en torno a lo que son los gastos de campaña, pues se requiere que los gastos de campaña no sean tan elevados, que esta es una cuestión importante”, detalló.

La presidenta del Senado evitó especular sobre la desaparición de plurinominales, ya que afirmó que esa fue una lucha para que existiera esa representación proporcional, por lo que pidió esperar cómo viene la iniciativa presidencial.

“Y en el caso de que hubiera menos plurinominales, lo que se está planteando es una representación quizá con esa propuesta, no que no existan los plurinominales, sino tenemos que ver en qué sentido viene el proyecto, porque lo que es necesario, desde luego, es que estén representadas las diferentes fuerzas políticas que existen en el país, pero de manera proporcional. Yo creo que eso es lo que debe de prevalecer y por lo que siempre se luchó es porque hubiera este tipo de representación”, indicó.