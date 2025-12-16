Alerta por frío y lluvias fuertes con posible granizo el miércoles en estas entidades

Probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Edomex y CDMX este miércoles. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mitad del país tendrá chubascos este miércoles e incluso en una entidad se vaticinan lluvias puntuales fuertes, adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este 17 de diciembre heladas en ocho estados y temperaturas inferiores a cinco grados en casi 20.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste del país, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, chubascos en Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas y Tabasco.

Así como lluvias aisladas en Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, se prevé ambiente frío a muy frío entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Se aproxima un nuevo frente frío

Para el miércoles, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas; así como en estados del norte, centro y sur del país, además de la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas; asimismo, se prevé el incremento gradual de las temperaturas vespertinas.

Finalmente, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío durante la noche a la frontera norte de México.

Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Bancos de niebla. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias de fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 17 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 17 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 17 de diciembre: