Obligan a comparecer a exalcaldesa de Múzquiz por delitos de ejercicio abusivo de funciones

SALTILLO, Coah. (apro).- La expresidenta municipal de Morena en Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, salió del Centro de Justicia Penal en Saltillo sin brazalete electrónico y sólo con la resolución de la juez María Beatriz Dávila que deberá de presentarse a firmar al juzgado, pero la próxima semana se realizará la audiencia de vinculación.

La exfuncionaria dijo que no existen delitos de malversación de recursos y cuestionó que la audiencia de presentación la hayan realizado a puerta cerrada por decisión de la jueza; los medios de comunicación ni siquiera pudieron ingresar al inmueble al inicio de la misma.

La morenista fue trasladada desde el municipio de Sabinas a la Ciudad de Saltillo, casi 320 kilómetros de distancia, por una orden de presentación ante la Fiscalía Anticorrupción dentro de la causa penal número 1119/2025 por los delitos de ejercicio abusivo de funciones por asignación ilegal de obra pública o de contratos de obra pública, que determinó la Fiscalía Anticorrupción.

La expresidenta municipal de Morena realizó una trasmisión en vivo desde las instalaciones del Centro de Justicia Penal en Sabinas, donde acompañaba a su extesorero, Víctor Manuel “N”, en la audiencia de vinculación que se realizaba y en la cual, denunció, hubo muchos inconvenientes como fallas en el sistema hasta que se decretó receso y llegaron los policías por ella por lo que decidió ingresar al sanitario e iniciar una trasmisión en sus redes sociales, ante el temor de actos en su contra por la persecución de que dice ser objeto por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“No fue detención, fue una notificación para la comparecencia porque al parecer no me encontraron en mi domicilio y me notificaron en la audiencia de Víctor. No es desvío de recursos, no es daño al patrimonio. Hay un nuevo juicio penal por abuso de funciones, pero no hay peculado ni malversación de bienes ni daño al municipio de un solo peso. Lo que argumentan es que hay varios testigos que son el periódico Zócalo y varios funcionarios del estado que ellos dictaminan que los contratos no están redactados correctamente. No están diciendo que la obra no se hizo, o que la obra no se realizó correctamente”, señaló.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, reconoció que la exfuncionaria no estaba en calidad de detenida.

Flores Guerra dijo que está molesta por la forma en que la notificaron, ya que estaba acompañando a su exfuncionario a quien la semana anterior un juez resolvió ponerle un brazalete electrónico, pese a que enfrenta faltas administrativas y no penales. Al suspenderse la audiencia ingresaron policías y la rodearon por lo que ingresó al sanitario desde donde inició la trasmisión.

La exalcaldesa fue trasladada a la capital del estado por dos mujeres agentes adheridas a la Fiscalía Anticorrupción, después que estas ingresaron al sanitario y una de ellas le pidió cooperar para no ejercer la fuerza pública.

Tras casi tres horas de permanecer dentro del Centro de Justicia Penal en Saltillo, salió del lugar y dijo que la persecución aumentó de tono cuando denunció que el mandatario coahuilense destinó recursos públicos para una obra privada, como la autopista Allende -Agujita que está concesionada.

“Yo lo único que puedo decir es que me voy a defender. La medida cautelar es presentarme a firmar cada dos meses pero la próxima semana va a ser evidente la persecución política y falta de competencia. Sólo me presentaron la carpeta y me da la tranquilidad de que no hay malversación de fondos y al final del día después de toda esta persecución me voy a sentir tranquila porque voy a limpiar mi nombre que muchos han tratado de manchar y es el precio de una mujer que no se queda callada. No me voy a dejar, va haber de todo, tanto aquí como en la competencia federal e internacional”, señaló.

Flores Guerra insistió en responsabilizar al gobernador Jiménez Salinas y afirmó que interpondrá los amparos correspondientes, porque aseguró que no fue notificada debidamente y se le señala de irregularidades en el manejo de recursos federales que fueron auditados sin observaciones.