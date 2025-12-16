Ssa: tenemos vacuna y tratamiento contra “Súper Gripe”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, aseguró que en México se cuenta con vacuna y tratamiento para atender la influenza AH3N2 subclado K.

La variante, que ha sido denominada como “Super Gripe” y que actualmente circula en Europa y Estados Unidos, derivó en una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México solo se ha registrado un caso de una paciente de 80 años que recibió tratamiento ambulatorio al que respondió favorablemente, recordó la dependencia federal en un comunicado.

En ese contexto subrayó que se trata de una enfermedad de la cual la población se puede proteger a través de la vacunación y así prevenir casos graves y hospitalizaciones.

“La vacuna que tenemos en México, la vacuna Mexinvac, que se aplica desde el año pasado, 2024 y 2025, es completamente producida en México y disponemos la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo.

“Lo que es muy importante es recordar que la estrategia de prevención es mucho mejor que nada más estar enfocados al tratamiento de la enfermedad”, sostuvo el funcionario.

Por ello, el secretario de Salud reiteró el llamado a reforzar la vacunación como principal estrategia de prevención, además de que se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente.

“Hasta este momento, nuestro número de casos que tienen influenza es semejante al del 2024, en donde logramos controlarlo precisamente con la vacuna.

“Al momento, estamos en aproximadamente el 50 por ciento de la vacunación de la población. Y les exhortamos a que acudan a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna”, puntualizó Kershenobich.

Grupos prioritarios para la vacunación invernal: