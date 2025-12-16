Trabajadores de la UNAM denuncian que su Sindicato intenta despojarlos de terrenos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores sindicalizados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron que el Comité Ejecutivo del Sindicato los ha amenazado con despojarlos de predios que, afirman, les fueron otorgados por la Máxima Casa de Estudios en Teoloyucan, Estado de México.

Los inconformes afirmaron que son legítimos poseedores de 60 hectáreas en predios ubicados en el Rancho La Brisa, también conocido como Rancho el Tejocote que les fueron otorgados en el año 1993 por el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), entonces encabezado por Agustín Rodríguez Fuentes, como prestación laboral.

Sin embargo, indicaron que el actual secretario general del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, les informó que vendió el rancho, incluidas las 60 hectáreas que les habían sido otorgadas hace más de tres décadas.

“Se nos exige la entrega de nuestras propiedades bajo la advertencia de que, de no hacerlo, enviarán personal para derrumbarlas y desalojarnos por la fuerza”, agregaron mediante un comunicado.

“Esta acción no solo implica el fraude con recursos públicos que, se presume, tienen procedencia federal, sino que se busca consumar el despojo ofreciendo una raquítica indemnización que no representa ni el 20% del valor real de nuestros predios”.

Los sindicalizados acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ante autoridades del municipio de Teoloyucan a presentar denuncias por las amenazas que recibieron.

Pero indicaron que las autoridades no han actuado y que temen por su integridad física y la de sus bienes.

“La falta de acción inmediata de las autoridades nos deja en un estado de vulnerabilidad frente a las acciones de quienes pretenden despojarnos”, precisaron.

Asimismo, señalaron que ya solicitaron la intervención directa de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y del secretario general de Gobierno de la entidad, Edgar Maldonado.

“Que se respete nuestro patrimonio legítimamente adquirido y se detengan las acciones de intimidación y despojo. ¡Basta de hostigamiento y abusos de poder que afectan a nuestro patrimonio y a nuestros derechos laborales!”, enfatizaron.