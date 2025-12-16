Tras avance de la derecha, Monreal advierte que el peor enemigo de Morena es la división

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, alertó que la división es el enemigo de los partidos de izquierda, luego de ser cuestionado sobre el avance de la derecha en gobiernos de Latinoamérica.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el diputado morenista también dijo que, en México, Morena debe evitar la división.

“Hace seis años, si mal no recuerdo, eran 12 países de América Latina y El Caribe que habían tendido hacia la izquierda o el centro izquierda, y ahora, de los 12, los seis últimos que han tenido elección todos se han ido a la derecha o a la ultraderecha.

“Hay distintos factores. Uno de ellos es la división interna de la izquierda, como sucedió en Bolivia, en donde se escindió la fuerza mayoritaria que comandaba, o encabezaba, a Evo Morales. Tuvieron división, discusión con el presidente en funciones, se dividió esta fuerza política y se coló la derecha.

“En México tenemos que prepararnos, actuar con tolerancia, actuar sin actitudes sectarias, no permitir que el movimiento se divida y no permitir que grupos o facciones dominen al partido”, explicó.

Ricardo Monreal enfatizó que Morena es una fuerza política que se ha consolidado y afirmó que, en este momento, surgen bastantes aspirantes a ser electos por Morena y partidos aliados, por lo que alertó que deben tener cuidado para no dividirse y para que sean reglas claras las que se impongan por el partido y no se excluya a nadie.

“Siento que hay hoy una efervescencia en la participación política de Morena y obviamente de los aliados, PT y Verde, también están en ese propósito. Y estamos a tiempo de evitar deserciones, fracturas, rupturas, renuncias anticipadas, que nos afecten en nuestra unidad. Hay que estar viendo lo que está pasando en otros países para no cometer errores que nos alejen de la confianza ciudadana”, puntualizó.