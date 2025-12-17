Derriban busto de Hipólito Mora, exlíder y fundador de las autodefensas; culpan a Los Viagras

MORELIA, Mich. (apro).- Este miércoles fue derribado y destruido intencionalmente el busto de Hipólito Mora Chávez, exlíder y fundador del grupo de autodefensas, que fue colocado sobre su tumba en junio pasado; el hecho se le atribuye a presuntos integrantes de la célula delictiva de Los Viagras, quienes además dejaron mensajes de amenaza de muerte al pueblo y los familiares directos de Hipólito, si es que vuelven a colocarlo.

El hermano del extinto fundador de los grupos de autodefensa en La Ruana, tenencia de Buenavista Tomatlán, José Guadalupe Chávez Mora, denunció el hecho en una entrevista vía telefónica en la que declaró que los grupos delictivos siguen asolando a la población pese a la presencia de fuerzas de seguridad estatales y federales.

El busto de Hipólito Mora fue colocado sobre su tumba en el panteón municipal en junio pasado y en un sencillo acto de conmemorativo del segundo año del asesinato del líder de los autodefensas, acudió el también hoy asesinado expresidente del municipio de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Mora Chávez dijo que, tras el derribo, los criminales lanzaron amenazas de muerte directas contra él, su familia y sus vecinos para advertir que, si intentan levantar o colocar nuevamente el busto conmemorativo de Hipólito Mora, serán atacados a balazos o serán incendiadas sus propiedades.

Guadalupe Mora recogió y resguardo los restos de la efigie y las guardó en su casa y explicó que el busto había sido develado en el segundo aniversario de la muerte de su hermano, en un acto sencillo al que acudieron activistas de Apatzingán y otros municipios cercanos a la ruana y el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"No tiene caso instalarlo porque lo van a volver a tumbar en la noche," aseveró el líder comunitario y subrayó que los grupos delincuenciales que su hermano combatía y denunciaba, “siguen operando con impunidad y a veces en alianza con las fuerzas de seguridad”.

Hipólito Mora Chávez fue asesinado el pasado 29 de junio de 2023, cuando circulaba por un camino de terracería en la tenencia de La Ruana, acompañado de tres de sus escoltas.

Los delincuentes le cerraron el camino cuando se dirigía a sus huertas de limón y lo emboscaron para dispararle en más de 200 ocasiones. Después de acribillarlo, le prendieron fuego al vehículo en el que viajaba.

El crimen de Hipólito Mora y sus escoltas se le atribuye al cartel de Los Viagras, brazo armado de la organización de narcotraficantes, Carteles Unidos, pero a más de dos años de distancia no hay avance en el esclarecimiento del atentado.

El gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, dijo en su momento que los asesinos de Mora Chávez serían llevados ante la justicia, luego de criticar en medio de la noticia de la muerte de Hipólito, que el grupo de autodefensas que formó junto a José Manuel Mireles Valverde, “no había traído nada positivo al estado”.