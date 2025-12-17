Laura Itzel Castillo llama a la ONU a tomar una posición firme ante amenazas de EU a Venezuela

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, habla ante medios de comunicación durante la sesión de la Comisión Permanente, el miércoles 17 de diciembre de 2025. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que tome una posición más firme respecto a la amenaza de Estados Unidos de embargar embarcaciones con petróleo de Venezuela.

En entrevista con medios, la senadora morenista resalto que México está por la autodeterminación de los pueblos, por la paz, por el respeto a cada una de las naciones y por el respeto a los derechos humanos.

“Hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, ahora que está cumpliendo 80 años de haberse creado, a partir de los acontecimientos y de las guerras mundiales, pues que realmente, ahora que hicimos una conmemoración en el Senado de la República, una de las cuestiones que se planteó es que tenía que realmente tener una posición más firme a nivel internacional para los acuerdos de paz, que nosotros pensamos que es fundamental, desde luego, que haya diálogo, y estamos por la autodeterminación de los pueblos, por la paz, por el respeto a cada una de las naciones y por el respeto a los derechos humanos”, detalló.

La legisladora morenista enfatizó que es importante que la ONU asuma su papel y que se promueva este diálogo entre las naciones, así como el respeto a la autodeterminación de los pueblos.