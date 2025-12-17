Nuevo frente frío azotará desde el jueves; se prevén lluvias fuertes con posible granizo

Debido a la lluvia cientos de asistentes se retiraron del zócalo capitalino previo a la entrega gratuita de libros "25 para el veinticinco" a jóvenes de 15 a 30 años. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío llegará este jueves y continuarán las lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo, previó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En once entidades habrá heladas y temperaturas inferiores a cero grados, señala el organismo de la Comisión Nacional del Agua en su pronóstico para el 18 de diciembre.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (noreste) y Chiapas (sur).

Además, chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; así como lluvias aisladas en Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento y Las Montañas) y Quintana Roo.

Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

Ambiente frío

El jueves, la vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.

Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 18 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 18 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 18 de diciembre: