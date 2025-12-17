Personal del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE protesta por retraso en vales de fin de año

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Trabajadores del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE realizaron, la mañana de este jueves, un bloqueo en el cruce de avenida Coyoacán y Félix Cuevas, en esta ciudad, para exigir la entrega de vales de fin de año, ante la falta de información oficial y retrasos en el proceso de dispersión de esta prestación.

De acuerdo con los manifestantes este 17 de diciembre es la fecha límite para que las autoridades cumplan con la entrega de la prestación, sin embargo, les confirmaron que todavía no llegan las tarjetas. De continuar esta situación, la afectación podría extenderse a 123 mil 462 trabajadores de la dependencia a cargo de Martí Batres.

El pasado 8 de diciembre, Proceso informó sobre el resultado de licitación en la que el fallo favoreció a la empresa Servicios Broxel, toda vez que la firma fue cuestionada por sus competidores. Al día siguiente, a través de una carta aclaratoria, Broxel garantizó el cumplimiento de los acuerdos signados en el contrato.

La protesta ocurre en un contexto de tensión alrededor de la licitación federal de vales electrónicos de despensa correspondiente a la medida de fin de año, uno de los procesos consolidados más grandes del gobierno federal, con un monto de hasta 10 mil 53 millones de pesos, destinado a trabajadores de 224 dependencias.

Según pudo confirmar el reportero, directivos de Servicios Broxel, encabezados por Gustavo Gutiérrez Galindo, han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde advirtieron que la bonificación exigida en el procedimiento podría comprometer la entrega de 724 mil tarjetas electrónicas.

La licitación, identificada como LA-06-400-006400001-N-19-2025, se realizó bajo un nuevo esquema de oferta única, tras la eliminación de la subasta inversa. En el proceso, Broxel presentó una bonificación de 3.1 por ciento, aunque se detectaron campos económicos cargados en ceros dentro de la plataforma oficial, lo que ha generado observaciones técnicas.

De confirmarse un eventual incumplimiento por parte de la valera, el impacto alcanzaría a casi 700 mil trabajadores federales, para quienes los vales de despensa representan una de las prestaciones más esperadas del cierre de año, particularmente para las compras decembrinas.

La situación genera mayor preocupación debido a los antecedentes del proveedor en la Ciudad de México. Documentos obtenidos vía transparencia señalan que entre 2019 y 2025, autoridades capitalinas exigieron a Servicios Broxel el reembolso de más de 121 millones de pesos por vales de despensa no entregados a trabajadores durante distintos ejercicios.

Las dificultades se presentan ya en la prestación de fin de año, pues estando al límite de cumplimiento todavía falta que, a inicios de enero, disperse la prestación conocida como “vales de recurrencia”.

El asunto se encuentra bajo investigación por orden presidencial, pues el pasado viernes, durante la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, al ser cuestionada sobre la licitación, ordenó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, que revise el caso.