Quién es Esthela Damián Peralta, nueva consejera jurídica de la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Esthela Damián Peralta como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal tras la salida de Ernestina Godoy, quien fue designada como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La exdiputada en el Congreso de la Ciudad de México también fue secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México e integrante del PRD y de Movimiento Ciudadano, parido con el que fue candidata a la jefatura delegacional de Venustiano Carranza.

Hasta hoy fue subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos.

Durante cuatro años fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En un comunicado, el gobierno federal señala que Esthela Damián Peralta “impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral, la transversalización de derechos y el fortalecimiento institucional”.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación. “Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional”, reitera el comunicado.

Ha tenido formación en Derecho Electoral, Derechos Humanos, y Derecho Administrativo, en aspectos normativos e impositivos, así como en actualización en Cobranza Coactiva y Participación Fiscal.

“Ha participado en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública, lo que ha fortalecido su visión jurídica aplicada a la función pública y al diseño normativo”.