Tonatiuh Márquez avisó sobre buque tanque con huachicol fiscal, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta el momento no hay ningún indicio de que Tonatiuh Márquez cometiera alguna irregularidad antes de su remoción del área de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México; además, entregó información sobre el huachicol fiscal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana no ha confirmado si existe una investigación contra este exfuncionario y, en caso de que hubiera motivo para iniciar una, lo tendría que informar la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque este que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan?, en donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación, él alertó sobre pipas que se encontraban, en ese momento, en el puerto de Tampico”, dijo.

Sobre el planteamiento de si entonces era un buen funcionario, la presidenta respondió:

“Pues hay que investigar, y la propia Secretaría, pero, finalmente, es importante que se sepa esta información. Y en todo caso, si hay algo que hay contra él, tiene que ser con base en las investigaciones administrativas.”

Sobre si formó parte de la red de huachicol fiscal, Sheinbaum indicó que hasta el momento hay nada que lo indique.

Aunque desde un inicio la presidenta reiteró que siempre se hacen investigaciones si hay alguna queja, aclaró que, finalmente, la decisión de relevarlo fue del director de Aduanas “y él estuvo de acuerdo”.

“Lo consideró así el director de Aduanas, Rafael Marín. Y si hay cualquier investigación, tiene que informarlo, en su momento, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”, redundó.