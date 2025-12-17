Vinculan a proceso a “El Limones”, operador de Los Cabrera del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal en el Estado de México vinculó a proceso a Edgar “R”, alias “El Limones” identificado como jefe de plaza y principal operador financiero de “Los Cabrera Sarabia”, célula delictiva del Cártel de Sinaloa, por acopio y operación de armas; posesión de cartuchos y cargadores, y narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, ratificó que “El Limones” permanezca sujeto a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano y concedió dos meses a las partes para realizar la investigación complementaria.

“El Limones” fue detenido en días pasados durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango, Durango, donde fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y objetos constitutivos de delito.

De acuerdo con las investigaciones la familia “Los Herrera”, del municipio de Gómez Palacio, Durango, y el Cártel de Sinaloa financiaban células delictivas en Torreón, Coahuila.

“Los Cabrera Sarabia” han sido identificados como probables responsables de amenazar y extorsionar a comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río en Chihuahua.