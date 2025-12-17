Vinculan a proceso a supuesto socio de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Jacobo Reyes León, identificado como líder de una organización delincuencial y supuesto socio de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por tráfico de armas y huachicol con agravante.

Fuentes federales confirmaron que el juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal de Alomoloya de Juárez, Estado de México ordenó sujetarlo a prisión preventiva dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano.

Reyes León fue detenido ayer a las 22:30 horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Reforma 75 en la Ciudad de México.

Posteriormente fue trasladado para ser puesto a disposición del juez de control que luego de calificar de legal la detención ordenó su vinculación a proceso.

Esta casa editorial informó que Reyes León intentó ampararse contra su detención pero el juez Octavo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México no ha admitido a trámite su demanda porque le requirió hacer unas precisiones y ratificar su firma, por lo que al momento de su detención no contaba con ninguna protección judicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) identifica a Reyes León como líder de una organización delictiva dedicada al tráfico de armas y de combustible desde Guatemala a México y a la que supuestamente estaría vinculado el empresario Rocha Cantú.

Según la investigación, Reyes León es socio de Jorge Enrique Alberts Ponce en una empresa de seguridad privada que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón denominada Valvón Servicios Integrales, misma que supuestamente es utilizada para blanquear dinero obtenido de la venta de armas a La Unión Tepito y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Jacobo Reyes León fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México en el año 2021.

Se le identifica como “El Lic” y también está señalado de sobornar a una fiscal de la FGR adscrita a la FEMDO para que esta le entregue información sobre las investigaciones que hay contra los integrantes de la organización, incluido Rocha Cantú.

La exfuncionaria, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, actualmente se encuentra vinculada a proceso y recluida en el penal federal femenil de Morelos.

El copropietario de Miss Universo negoció con la FGR un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido y otorgar información de la organización a cambio de no ser procesado penalmente por los delitos que se le imputan.