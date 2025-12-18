Diputados no confían en la atención médica pública: 8 de cada 10 prefirieron irse a privado

Actividades en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las y los diputados de las legislaturas LXIV y LXV no confiaron su salud en la atención médica pública, pese a ser derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al ser trabajadores del Estado.

Proceso constató que 8 de cada 10 diputadas y diputados que reportaron ante el Congreso de la Unión -del 2019 al 2024- alguna atención médica, prefirió atenderse en servicios privados.

Cada mes, a los legisladores se les descuenta de su sueldo una cuota para su atención médica en el ISSSTE.

Desde el 2018 -año que entró la LXIV Legislatura-, las y los diputados suprimieron su seguro de gastos médicos mayores, de vida, de separación individualizada y el fondo de ahorro.

“Los diputados que acabaron la legislatura tenían una remuneración mensual de 128 mil 230 pesos netos mensuales y los integrantes de la LXIV ganarán 91 mil 507 pesos, con la cancelación del seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y el fondo de ahorro”, dijo el 11 de septiembre de 2018 Mario Delgado, entonces líder de Morena en San Lázaro.

Ya sin seguro de gastos médicos mayores como prestación, las y los diputados optaron por pagar ellos mismos su seguro o de plano atenderse en servicios privados por cada evento. De esta manera, quienes aprueban el presupuesto, las reformas y el rumbo del sistema público de salud optan mayoritariamente por no utilizarlo.

En el 2019, 110 diputados reportaron haber utilizado atención médica pública. Para 2020 -año del inicio de la pandemia de covid-19 en México- esa cifra subió a 214. Pero a partir del 2021, ocurre un desplome en las visitas de legisladores al sector público de salud. La atención médica privada, por el contrario, es por mucho la más solicitada por los diputados.

Elaboración propia. Fuente: Cámara de Diputados





Caso Manuel Espino

El 10 de septiembre pasado, el diputado de Morena, Manuel Espino, sufrió un derrame cerebral, por lo que fue hospitalizado de urgencias no en el ISSSTE, sino en una institución privada.

Fue el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien justificó la atención médica privada: “No hay gastos médicos mayores y solo disponemos, como todos los mexicanos, del ISSSTE. Por la gravedad por la que se vio inmerso nuestro compañero diputado, fue a una institución privada”.

Monreal fue proactivo y convocó a los 253 diputados de su bancada a donar por lo menos 5 mil pesos para pagar la hospitalización de su compañero de partido. La meta era recaudar más de un millón de pesos.

Por otra parte, la familia Espino Ochoa activó una colecta en la plataforma gofundme para fondear la hospitalización del diputado. En total se donaron 186 mil 551 pesos. No hubo registro oficial sobre en qué hospital se atendió Espino.





Caso Senado

A petición de Proceso, la Unidad de Transparencia de la Cámara alta alegó que las y los senadores “no están obligados a reportar” si tuvieron atención médica y, en su caso, a qué servicios recurrieron.

“De ser el caso, existiría impedimento para proporcionar la información requerida, por tratarse de datos personales sensibles que podrían revelar el estado de salud presente o futuro de las senadoras y senadores”.

En 2019, Ricardo Monreal, entonces coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presumió en sus redes que habían suprimido en el Senado el seguro de gastos médicos mayores. Además, posteó un video en el que, aseguró, estaba atendiéndose en el ISSSTE.