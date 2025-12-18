Está desesperado: FGJE responde a dichos de “El Pato” de Lucas, vinculado a proceso por peculado

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Ernesto de Lucas Hopkins, otrora cabeza del PRI en Sonora, actual militante de Movimiento Ciudadano, es uno de los principales señalados por la Fiscalía de Sonora por el presunto peculado que se tradujo en casi 300 millones de pesos desviados durante el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano.

“El Pato”, mote del político en cuestión, afirmó que se trata de una fabricación de delitos, pero estas declaraciones devienen de la desesperación ante su situación penal, según comunicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) el miércoles 18 de diciembre.

“Las manifestaciones defensivas del imputado forman parte de una estrategia que entendemos es producto de su desesperación, pero deberán ser planteadas, acreditadas y debatidas exclusivamente ante la autoridad judicial competente, dentro del marco del debido proceso. Esta Fiscalía no trasladará la discusión jurídica a otros espacios”, indicó el comunicado oficial girado la noche del miércoles.

La “estrategia” que refiere la Fiscalía es, precisamente, una serie de dichos que el vinculado a proceso vertió en una entrevista con un medio local. En la entrevista, además de sus afirmaciones sobre su presunta inocencia, el político cuestionó que el caso se ha enfocado en ir tras los funcionarios del anterior gobierno, mientras que la empresa que participó en el ilícito ha pasado prácticamente desapercibida. Ante lo último, la Fiscalía matizó lo siguiente.

“Con respecto a la empresa involucrada, ya se cuenta con la vinculación del representante legal y se continuará actuando conforme avancen los tiempos procesales y se consoliden los datos de prueba correspondientes”.

La empresa de seguros en cuestión fue contratada por el gobierno del estado de 2018 a 2021 para ofrecer un “esquema de beneficios múltiples” para trabajadores de la educación. El servicio, según la Fiscalía Anticorrupción del estado, nunca se prestó pero los fondos sí fueron destinados a ello.

El caso, que en septiembre pasado cumplió 4 años de haber iniciado, ya derivó en la vinculación a proceso de altos funcionarios de la actual embajadora de México en Panamá, tal como su secretario de Hacienda, de nombre Raúl Navarro Gallegos.