FGR pide detener a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por delincuencia organizada

Raúl Rocha Cantú, empresario dueño del 50% de la franquicia de Miss Universo. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el caso contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, y solicitó aprehenderlo por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Fuentes federales confirmaron a Proceso que el pasado 15 de diciembre la FGR obtuvo nuevamente la orden contra Rocha Cantú, misma que fue emitida por un juez federal en Querétaro, luego de acreditar que el empresario incumplió con el criterio de oportunidad que negoció durante la administración de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía.

Las fuentes consultadas indicaron que el domicilio que el empresario proporcionó a la FGR para recibir notificaciones no es el mismo donde él habita, por lo que incumplió con el requisito de tener arraigo domiciliario para obtener el beneficio del criterio de oportunidad que le permite evitar ser procesado por la investigación que la Fiscalía tiene en su contra.

Asimismo, la FGR indicó que las constantes salidas del país de Rocha Cantú y la supuesta obtención de documentos apócrifos para salir de México implican un riesgo de que se dé a la fuga.

Rocha Cantú es señalado por la FGR por supuestamente pertenecer a una organización delictiva dedicada a traficar armas y combustible de manera ilegal desde Guatemala, país del que hasta hace poco era cónsul honorario, a México entrando por Chiapas y hasta la Ciudad de México.

A la organización se le vincula con la venta de armas a la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).