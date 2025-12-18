Herencia y concubinato en México: cómo se reparten los bienes cuando no hay testamento

La ley mexicana establece reglas específicas para repartir la herencia cuando no hay testamento y existió concubinato.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En México, cuando una persona muere sin haber otorgado testamento y mantenía una relación de concubinato, la ley establece un procedimiento específico para determinar quiénes tienen derecho a heredar y cómo se distribuyen los bienes. Este escenario se regula a través de la sucesión legítima o intestada, un proceso en el que no se toma en cuenta la voluntad del fallecido, sino el orden de herederos que marca la legislación civil vigente.

La ausencia de testamento activa un juicio sucesorio intestado ante autoridades civiles o familiares. Durante este procedimiento, los jueces determinan quiénes son los herederos legales y la proporción que corresponde a cada uno, con base en el parentesco y en el reconocimiento legal de la relación de concubinato, si existió.

El Código Civil Federal establece que la concubina o el concubinario pueden heredar en condiciones equiparables a las de un cónyuge, siempre que se cumplan ciertos requisitos previstos en la ley, principalmente los señalados en el artículo 1635, aplicable en materia de sucesión legítima .

Qué establece la ley cuando no hay testamento en parejas en concubinato

La sucesión intestada se rige por un orden jerárquico de herederos. En primer lugar se encuentran los descendientes, es decir, los hijos del fallecido. En segundo término se ubican el cónyuge o, en su caso, la pareja en concubinato que acredite legalmente su relación. Posteriormente se consideran los ascendientes, como los padres, y finalmente los parientes colaterales, como hermanos, sobrinos o primos.

Cuando existe una relación de concubinato, la ley no reconoce automáticamente a la pareja sobreviviente como heredera. Para que tenga derecho a participar en el reparto de bienes, debe demostrarse que la relación cumplió con los requisitos legales, entre ellos haber vivido juntos de forma constante como si fueran cónyuges durante al menos cinco años inmediatos anteriores al fallecimiento, o bien haber tenido hijos en común, siempre que ambas personas hayan estado libres de matrimonio durante la relación .

Si no se acredita el concubinato conforme a la ley, la persona sobreviviente queda excluida de la sucesión y los bienes se distribuyen únicamente entre los familiares consanguíneos que tengan derecho.

Cómo se determina el reparto de bienes en una sucesión intestada

Durante el juicio sucesorio intestado, el juez identifica el patrimonio del fallecido, que puede incluir inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y otros bienes muebles. Posteriormente, se determina quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción, conforme al orden establecido por la ley.

Cuando hay hijos, estos heredan de manera prioritaria. La concubina o el concubinario, si cumple con los requisitos legales, hereda en concurrencia con los descendientes, bajo reglas similares a las aplicables al cónyuge. Si no existen hijos, la pareja en concubinato puede heredar junto con los padres del fallecido o, en ausencia de estos, recibir la totalidad de la herencia, según el caso .

Si no existen herederos directos ni colaterales reconocidos, la ley contempla que los bienes pasen al patrimonio del Estado.

Pruebas necesarias para acreditar el concubinato en la herencia

Dado que el concubinato no siempre cuenta con un registro oficial a nivel nacional, la persona que reclama derechos hereditarios debe presentar pruebas ante el juez. Estas pueden incluir constancias de concubinato emitidas por autoridades locales, actas de nacimiento de hijos en común, comprobantes de domicilio compartido, testimonios de familiares o vecinos y otros elementos que acrediten la convivencia continua y estable.

La acreditación del concubinato es un paso determinante dentro del proceso, ya que sin este reconocimiento la pareja sobreviviente no puede ser considerada heredera en la sucesión intestada, aun cuando haya existido convivencia prolongada .

Diferencias entre concubinato y matrimonio en la sucesión

Aunque la ley equipara ciertos derechos sucesorios del concubinato con los del matrimonio, existen diferencias relevantes. En el matrimonio, el cónyuge tiene un reconocimiento automático como heredero, mientras que en el concubinato la carga de la prueba recae en la persona sobreviviente.

Además, la ley establece que si existieron varias relaciones de concubinato de forma simultánea, ninguna de las personas involucradas puede heredar bajo esa figura, lo que puede generar disputas legales dentro del juicio sucesorio .

Importancia del testamento en parejas en concubinato

Especialistas en derecho civil señalan que la falta de testamento en relaciones de concubinato suele derivar en procesos judiciales prolongados y en conflictos entre familiares. El juicio sucesorio intestado puede extenderse durante meses o años, especialmente cuando existen disputas sobre la existencia o duración de la relación.

Ante este escenario, el marco legal vigente permite que las personas en concubinato otorguen testamento para establecer con claridad la distribución de sus bienes y evitar controversias posteriores, aunque en ausencia de este, la ley define el reparto conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal .