México sigue siendo el país, sin guerra, con mayor número de asesinatos de periodistas: PEC

GINEBRA (apro).- El año 2025 fue el segundo más mortífero para los periodistas desde principios de siglo, después de 2024, alertó la Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), con 161 periodistas asesinados en 31 países (contra 179 en 2024). México ocupa el segundo lugar mundial, después de Gaza, asediado por la ocupación de Israel.

Entre los países con más periodistas asesinados, la PEC informa de la muerte de 15 trabajadores de medios de comunicación en Yemen, incluidos 13 en un ataque israelí el 10 de septiembre.

Con respecto a México, la PEC observa que “debido a la violencia de los cárteles de la droga, México sigue siendo el país con el mayor número de víctimas, con nueve asesinatos en 2025”, enumera la PEC en cuyo informe no se incluyen desapariciones forzadas ni asesinatos cometidos por el Ejército.

Asimismo, la situación en Sudán se ha agravado aún más debido a los continuos combates, con al menos ocho periodistas sudaneses asesinados.

La PEC registró seis víctimas en India, cinco en Ecuador y cinco en Pakistán. Cuatro fueron asesinados en Bangladés, cuatro en Irán (objetivo de un ataque israelí en Teherán) y cuatro en Filipinas.

Tres periodistas fueron asesinados en Perú. También se reportaron tres víctimas en Siria. Le siguieron, con dos muertos cada uno, Afganistán, Colombia, Honduras, Irak, Líbano, Nigeria, la República Democrática del Congo (RDC) y Estados Unidos.

Se registró una muerte en cada uno de los siguientes países: Brasil, Guatemala, Haití, Nepal, Arabia Saudita, Somalia, Tanzania, Turquía y Zimbabue.

Por región, Oriente Medio lidera con 87 muertes, seguido de América Latina (25), Asia (22), África (15), Europa (10) y Estados Unidos (2).

Dos tercios de las víctimas registradas en 2025 fueron asesinados en zonas de conflicto armado (108).

Gaza, una tumba para los periodistas

Según datos de la PEC al menos 60 periodistas murieron en la Franja de Gaza, casi todas víctimas de ataques aéreos israelíes. Desde el inicio de las hostilidades iniciadas por Hamás el 7 de octubre de 2023, al menos 221 periodistas palestinos han muerto en Gaza (81 en 2023, 80 en 2024, 60 en 2025).

“Este conflicto ha sido el más mortífero para los medios de comunicación desde la Segunda Guerra Mundial en poco más de dos años. Exigimos que Israel realice investigaciones exhaustivas sobre la conducción de las hostilidades para identificar las circunstancias y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra. También lamentamos que los periodistas internacionales sigan sin tener acceso a la Franja de Gaza, una prohibición sin precedentes en un territorio y durante un período tan prolongado”, declaró el presidente de la PEC, Blaise Lempen.

Drones cada vez más amenazantes

Por otra parte, la guerra entre Ucrania y Rusia ha causado la muerte de nueve periodistas, víctimas de fuego ucraniano o ruso. Tres periodistas ucranianos murieron, un periodista francés, Antoni Lallican, en Ucrania, y cinco periodistas rusos murieron por el fuego ucraniano en regiones fronterizas (entre Ucrania y Rusia).

“El uso cada vez más frecuente de drones indetectables y ultrarrápidos representa una nueva y grave amenaza para los periodistas de guerra de ambos bandos. El acceso a las víctimas está aún más restringido”, lamentó Lempen.

Otros periodistas ucranianos han muerto en combate mientras luchaban para las fuerzas armadas. Según el Instituto de Información de Masas (Ucrania), un total de 120 periodistas han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, incluyendo a periodistas ucranianos muertos en combate. No existen estadísticas sobre los periodistas rusos que se unieron a las fuerzas armadas rusas y que murieron durante las hostilidades.

Impunidad y solicitudes de apoyo

Entre las principales preocupaciones de la PEC, la impunidad sigue siendo un problema grave. Ante la falta de investigaciones y enjuiciamientos independientes, estos crímenes se están multiplicando.

La PEC apoya la recomendación emitida por la conferencia sobre la protección de periodistas en conflictos armados, celebrada en Doha, Qatar, los días 8 y 9 de octubre, que solicita la creación de una comisión internacional de investigación bajo los auspicios de la ONU, a la espera de la adopción de una convención internacional sobre la protección de periodistas en zonas de conflicto, con la creación de un emblema de prensa reconocido internacionalmente.

La PEC también está profundamente preocupada por el creciente número de solicitudes individuales de apoyo que ha recibido de periodistas perseguidos que buscan refugio. Periodistas de Afganistán, Camerún, Siria, Turquía y Sudán han solicitado la asistencia de la PEC.

"Desafortunadamente, los gobiernos democráticos se muestran cada vez más reticentes a este tipo de solicitudes, y los periodistas perseguidos se enfrentan a un rechazo casi sistemático de su solicitud de asilo. Es lamentable", deploró el presidente de la PEC.

A diferencia de otras organizaciones, la PEC incluye en sus estadísticas a todos los periodistas asesinados, independientemente de si su muerte está relacionada con su actividad profesional. De hecho, es difícil demostrar que se cometió un delito relacionado con el trabajo periodístico sin una investigación exhaustiva e independiente, que a menudo es inexistente.