Nombres de morenistas aparecen en escuchas telefónicas ligadas al caso Raúl Rocha

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La investigación en la que está involucrado el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por supuesto tráfico de armas y huachicol, también arrojó nombres de diversos funcionarios morenistas.

Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha precisado si ya entrevistó a los servidores públicos mencionados para corroborar los dichos de las personas cuyas llamadas fueron intervenidas y contra las cuales existen órdenes de aprehensión, o si también están sujetos a investigación.

Proceso tuvo acceso a la orden de aprehensión emitida el pasado 15 de noviembre contra Rocha Cantú y otros 12 supuestos integrantes de una organización delincuencial.

En ella, la FGR refirió que en una intervención telefónica de la línea a nombre de Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario vinculado a este caso y al desfalco multimillonario de Segalmex, sostuvo una conversación con un hombre identificado como Jacob, aparentemente Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, el 12 de diciembre de 2024, en la que fue mencionada Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

Alberts Ponce. Empresario bajo investigación. Foto: Especial.

En la llamada, Alberts Ponce le preguntó a su interlocutor si es cierto que lo denunciaron.

“Dice que no sabe, porque el titular es amigo de doña Carla Romano y que le dijo que cualquier cosa que los mande a la burguer. Le comenta que ya van a quitar a fiscal de sexuales, que es una hermana de Luisa María Alcalde, a lo cual le pregunta que si tienen llegada y le responden que no, posteriormente pregunta que si su mamá no tiene llegada ahí con Luisa María, mencionan que quieren decirle a un tal Gallegos que porque él sí le habla bien a Luisa María”, refiere el informe de investigación criminal SSPC/CONASE/SI-JR/00203/2024, presentado por la FGR ante el juez de control, Rodrigo Rosales Salazar, quien emitió las órdenes de captura contra Rocha y el resto de los integrantes de la organización.

Según la carpeta de investigación, Alejandro Jacob Álvarez Arriaga es subordinado de Daniel Roldán, alias el Dani; supuestamente maneja el flujo de combustible, transporta y cobra el dinero de su jefe, conoce a sus proveedores y a sus principales compradores, entre ellos Guillermo Fragoso, líder sindical, y mantiene comunicación y control de los empleados de Roldán que trabajan en el Patio, predio en el que guardan el combustible traficado y mantiene comunicación con Jacobo Reyes León, quien le pide recibir los fulles, tractocamiones de doble remolque, o que vaya a la ciudad por vehículos.

Alcalde Luján fue mencionada nuevamente en el informe de investigación criminal SSPC/CONASE/SI-JR/0206/2024 sobre la intervención de llamadas telefónicas de Jacobo Reyes León, quien el 12 de diciembre de 2024 se comunicó con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias Yoryi.

“Jacobo Reyes León también menciona que ya entró la nueva fiscal general y es la hermana de la Luisa María Alcalde y menciona que hablará Gallegos porque él sí le habla bien a Luisa María, porque son del mismo círculo”, señala el documento.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también fue mencionado en las llamadas telefónicas de Jacobo Reyes León, quien el 15 de diciembre de 2024 conversó con Daniel Roldán.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Procesofoto.

“Jacobo Reyes León le menciona a Dani que Palacios tiene una camioneta blindada nivel 4 plus, que él le vendió. Esa camioneta se la regaló el hermano de Marcelo Ebrard a Memo Fragoso (Guillermo Fragoso, dirigente sindical)”, reza el informe.

Posteriormente, de la escucha telefónica de la línea de Reyes León surgió el nombre de la fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a quien elementos de la FGR dieron seguimiento durante un encuentro con el supuesto líder de la organización quien, según sus conversaciones, le pagaba dinero a cambio de información de las investigaciones que había en contra de los integrantes del grupo delincuencial, entre ellos de Rocha Cantú.

Actualmente Ramírez Rodríguez es la única funcionaria de las mencionadas en la investigación que está vinculada a proceso por su supuesta participación en la organización delincuencial y está presa en el penal femenil de Morelos.

Otro funcionario mencionado es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pues Reyes León afirmó a su esposa, el 19 de diciembre 2024, que fue invitado al grupo del alto funcionario pero que rechazó la oferta.

“A mí cuando me invitaron a ese grupo no quise ir porque yo no soy ponedor ni pongo a nadie, cada quien tiene derecho a ganarse su dinero como se lo gane y a mí me vale (...) soy abogado y la ley me asiste que tengo el derecho de secrecía, puedo asesorar a cualquier cliente, así sea el Mayo, el Chapo, quien sea, yo puedo asesorar porque soy abogado”, indicó.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. Foto: Especial.

Ricardo Monreal es otro de los funcionarios cuyo nombre surgió en las escuchas telefónicas, pues el 10 de febrero de 2025 un hombre identificado como Tony, supuesto abogado de Jacobo Reyes León, se comunicó con éste, quien refirió su molestia con el hijo de un senador por una deuda de 3 millones de pesos.

“Ya me habló el senador ya le tomé la llamada, ni se la había tomado, pero me marcó Ricardo Monreal que le tomara yo la llamada y a ese wey no le puedo dejar de tomar la llamada, y me dice ‘qué pasó Jacobo’, no pues también no soy su gato, cabrón, les hice el favor por mi compadre Raúl, el de Miss Universo, pero que yo tenga que estar soportando a esta bola de pendejos juniors de mierda (...)”, indica el informe de FGR.