“Nunca vamos a estar de acuerdo con que criminalicen a migrantes”: Sheinbaum tras mensaje de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La criminalización no sólo es un acto de poca humanidad, sino que genera problemas, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum luego del mensaje que emitió su homólogo estadunidense Donald Trump en contra de las personas migrantes.

“Nunca vamos a estar de acuerdo con que criminalicen a los migrantes”, agregó.

Durante la conferencia en Palacio Nacional indicó que la mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países de origen de donde la personas salen, en especial, por la pobreza.

Se trata, dijo, de ayudar y evitar la pobreza y la desigualdad porque la gente no migra por gusto. Además de que si llegan a México y deciden quedarse aquí, “buscamos darles alternativas o repatriarlos, con el apoyo del gobierno en caso de que así deseen hacerlo”.

En otros temas en los que México tiene relación con Estados Unidos, la mandataria mexicana dijo que su posición es siempre buscar el acuerdo.

“No hacer conflicto sino buscar el mejor acuerdo posible manteniendo nuestros principios bien firmes”, como, afirmó que la no intervención, el respeto a la soberanía, incluso en el tema comercial reiteró que el tratado es bueno, pero tiene que haber correcciones.

Redundó que se trata de “buscar siempre el mejor acuerdo posible”, lo cual, aseguró, “nos ha funcionado hasta ahora: no pelearnos, cabeza fría y buscar acuerdos”, después reiteró: “Protección a nuestros hermanos”.