Paco Ignacio Taibo II elogia a Sheinbaum por resistir ante “las bufonadas” de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En un momento de tensión en Latinoamérica, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, aseguró que lo que viene de Estados Unidos es una “bufonada” y “prepotencia imperial”.

Durante la entrega gratuita de libros 25 para el 25 a jóvenes de 15 a 30 años, en un breve discurso dijo: “Esta es la República de Juárez, esta es la República de Bolívar y, si me apuro un poco, esta es la República del ‘Che’. Y nuestra presidenta, que preside esta República, a la que cada día quiero más, cada vez que la oigo resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos”.

En el evento, en el Zócalo de la Ciudad de México, agregó que Estados Unidos “según datos de ayer es el país que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas; a ese país le estamos respondiendo, en toda América Latina, regalando libros”.

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum también debió ser muy breve por la lluvia y se dio en medio de quejas de los asistentes por la espera. Compartió tres reflexiones: la primera es que leer un libro frente a la inmediatez de las redes sociales lo que cambia es la construcción en la conciencia y en la reflexión colectiva “que da un libro y que no lo puede dar nunca la red social”.



La segunda reflexión es que hay que leer y entregar libros a bajo costo; así como “seguir construyendo conciencias en todo nuestro enorme país y hoy en Latinoamérica, para hacer de la lectura un acto de transformación”. Y el tercer punto es regalar los libros.