Pese a acuerdos, no hay garantía de que se dejen de bloquear carreteras: Rosa Icela Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque transportistas y agricultores lleguen a acuerdos con el gobierno federal no se garantiza que dejen de bloquear las carreteras porque han cerrado puntos viales aun con la firma de minutas, indicó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

"Eso firmaron, pero es también la tercera vez que firman", dijo esta mañana; la funcionaria federal expuso que ellos hacen un compromiso en la mesa que mantienen y la autoridad revisa que se cumplan los acuerdos; cuando hay nuevas demandas se inicia una nueva mesa.

Pero consideró que "se atiende con más agrado si no tienes bloqueo. Están afectando a gente y no hay ninguna necesidad", por lo que llamó a que no se afecte a todos.

Rodríguez aseguró que la mejor forma de resolver los problemas es con diálogo. "Hablando se entiende la gente" pero insistió en que "no hay necesidad de bloquear, siempre los vamos a atender, es nuestra obligación. Ayer no hubo ningún bloqueo, nos sentamos a la mesa sin ningún bloqueo" y dijo que "no hay mejor herramienta para llegar a un acuerdo que el diálogo, una mesa de trabajo".

Entre las demandas estuvo la seguridad en las carreteras, por lo que acudieron elementos de la Guardia Nacional para dar respuesta a cada una de las inquietudes.

"Se firmó una minuta al final donde estuvieron de acuerdo ambas partes. Ayer no hubo necesidad de bloquear.”

En cuanto a temas de productores agrícolas, se acordó que los siguientes días se instalarán mesas técnicas para ofrecer información y resolver dudas sobre programas.

"Claro que hacen falta muchas cosas todavía por hacer, pero que vayan recibiendo la información sobre los tiempos y apoyos que está teniendo el gobierno.”

Esta última reunión terminó de madrugada con la firma de una minuta.